XV de France : Galthié annonce la fin d’une aventure ?

Alexis Brunet

Samedi soir, le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande. À cette occasion, Fabien Galthié a dévoilé la liste des joueurs retenus pour cet affrontement. Une liste dans laquelle ne figure pas Matthieu Jalibert. Ce dernier ne vivrait pas bien son statut en Bleus et, selon son sélectionneur, il serait même possible qu’il mette un terme à sa carrière en équipe de France.

Gros match en perspective pour le XV de France. Après le Japon (victoire 52-12) et avant l’Argentine (22 novembre), les Bleus ont rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande samedi au Stade de France. Une rencontre à laquelle ne participera pas Matthieu Jalibert. Le joueur de l’UBB n’a pas été retenu dans la liste des 23 par le sélectionneur Fabien Galthié.

« On veut identifier les joueurs forts »

En conférence de presse, Fabien Galthié est revenu sur le cas Matthieu Jalibert. Le sélectionneur a indiqué qu’il souhaitait compter sur des hommes forts. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Bien sûr qu'on prend le temps de discuter avec tous les joueurs. Le projet, il est collectif. Ces quatre semaines sont un moment important pour 2027 (la Coupe du monde en Australie). On veut identifier les joueurs forts. Forts par les compétences, mais forts aussi dans le caractère pour traverser les moments heureux et les moments difficiles. On veut embarquer les joueurs qui sont en capacité de tenir à la fois la distance, qui auront cette endurance, aussi bien physiquement que dans la force de caractère. C'est un peu le message qu'on partage avec les joueurs. »

« C'est à lui de prendre cette décision »

Matthieu Jalibert vivrait mal son statut avec le XV de France. Un sentiment qui pourrait peut-être le pousser à arrêter sa carrière avec les Bleus, selon Fabien Galthié. Une décision qui devra être prise seulement par le principal intéressé. « C'est son choix. Chacun vit ses émotions, chacun est libre de les partager. Nous, on a besoin de détermination, de joueurs forts. Jusqu'ici, il a toujours apporté le meilleur de lui-même. Il continuera en équipe de France... s'il le souhaite. C'est à lui de prendre cette décision. »