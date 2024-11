Une star du XV de France annonce sa retraite !

Axel Cornic

Véritable icône du XV de France et surtout de l’équipe de Fabien Galthié, Gaël Fickou connaît un coup de moins bien depuis l’échec de la dernière Coupe du monde. Le trois-quart centre aux 91 sélections semble toutefois bien déterminé à disputer la prochaine qui se déroulera en 2027 en Australie... avant de raccrocher les crampons ?

C’était un petit évènement face au Japon. Titulaire à chaque match depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié en 2019, Gaël Fickou était pour la première fois remplaçant le week-end dernier. Mais face aux All Blacks ce samedi, il devrait sauf surprise retrouver une place de titulaire avec le XV de France, aux côtés de Yoram Moefana.

XV de France : Galthié évoque une tension dans le vestiaire ! https://t.co/cWd8XumlwH pic.twitter.com/gXesySLjpK — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

Fickou prêt à raccrocher les crampons en 2027

A quelques jours de cette potentielle 92e sélection, le trois-quart centre de 30 ans s’est confié en long et en large dans les colonnes de Midi Olympique. Il y a notamment abordé son avenir et surtout, la fin de sa carrière. « On ne peut jamais être sûr à 100 %… Mais en 2027, à 33 ans et avec quinze saisons de rugby pro derrière moi, je crois que j’aurai fait mon temps. Quand tu n’as plus de grands objectifs face à toi, quand tu ne peux plus aller chercher des Coupes du monde et des titres avec ton club, c’est mieux d’arrêter » a expliqué Gaël Fickou.

« Je pense être l’un des joueurs qui a le plus enchaîné ces dix dernières années »

« Je suis un privilégié et personne ne me fera jamais dire le contraire » a confié celui qui avait débuté avec le XV de France en mars 2013, à seulement 19 ans. « Mais il y a aussi, dans notre vie, beaucoup de contraintes que les gens ne voient pas forcément : la routine d’entraînements, les voyages incessants, les week-ends pris… Et puis, il y a surtout l’usure mentale : à ce titre, je pense être l’un des joueurs qui a le plus enchaîné ces dix dernières années ».