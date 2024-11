XV de France : Antoine Dupont «malade» avant les All Blacks !

Axel Cornic

L’absence d’Antoine Dupont à l’entrainement, à seulement quelques jours d’un choc face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France, a soulevé énormément de questions concernant la présence ou non du demi de mêlée face aux All Blacks. La réponse ne s’est pas faite attendre, avec la conférence de presse organisée ce mardi qui a mis fin à toute polémique pour le capitaine du XV de France.

La pression monte avant le deuxième test-match de la tournée de novembre du XV de France. Après le large succès face au Japon (52-12), le gros morceau arrive puisque ce sont les All Blacks qui se présenteront sur la pelouse du Stade de France, ce samedi. Un rendez-vous très attendu, un peu plus d’un an après la victoire convaincante des hommes de Fabien Galthié lors du match d’ouverture de la dernière Coupe du monde.

XV de France : Galthié évoque une tension dans le vestiaire ! https://t.co/cWd8XumlwH pic.twitter.com/gXesySLjpK — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

Dupont absent de l’entraînement

La confiance française a toutefois tremblé ce mardi ! Plusieurs médias ont en effet annoncé qu’Antoine Dupont n’a pas participé à l’entrainement collectif et la peur a grandi, surtout avec les récents forfaits de Damian Penaud ou encore de François Cros. A peine de retour après avoir mis entre parenthèses le XV de France pour se consacrer au rugby à 7, le capitaine des Bleus devrait toutefois être bien présent contre les All Blacks.

« Dupont était un petit peu malade hier »

Au fil de la journée on a en effet appris que Dupont était simplement malade et cette version a été confirmée par William Servat, en conférence de presse. « Antoine Dupont était un petit peu malade hier (lundi), donc il était en reprise progressive aujourd'hui (mardi). Il s'entraînera normalement ce mercredi » a expliqué le coach des avants du XV de France. « Remarquez, il s'en est fallu de peu pour qu'il ne finisse pas la séance avec nous (rire). En tout cas, il en avait envie ».