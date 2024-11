Enorme coup dur pour les All Blacks, le XV de France va en profiter ?

Axel Cornic

Le deuxième test-match de la tournée de novembre va opposer le XV de France aux All Blacks, un peu plus d’un an après la victoire en match d’ouverture de la Coupe du monde. Un rendez-vous très important pour les hommes de Fabien Galthié, qui doivent se racheter après un été catastrophique en termes d’image.

Les derniers mois ont été quelque peu délicats pour le XV de France. Les nombreuses polémiques et les scandales ont en effet terni l’image de l’équipe fanion du rugby français et cette tournée de novembre va aider à changer les choses. La large victoire contre le Japon (52-12) a été un premier pas, mais une victoire face à la Nouvelle-Zélande sur la pelouse du Stade de France serait tout autre chose.

XV de France : Antoine Dupont de retour pour briser une malédiction ? https://t.co/HCCExM5bOt pic.twitter.com/Q5Auqt5Bwd — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Fickou de retour, Buros à l’arrière

Pour cela, Fabien Galthié aurait décidé d’apporter quelques changements dans le XV qui a débuté le premier test-match face au Japon. Ainsi, L’Equipe nous apprend que Romain Buros pourrait connaitre sa première titularisation ce samedi, face aux All Blacks. Ce n’est pas tout puisque Gaël Fickou, le grand absent du week-end dernier, va faire son retour dans l’équipe et cela dès la première minute. Le grand perdant pourrait être Matthieu Jalibert, qui pourrait carrément se faire éjecter de l’équipe.

Cane et Tele’a forfait, mais...

En face, il va également y avoir du changement. Les All Blacks ont en effet annoncé le forfait de leur troisième-ligne Sam Cane, blessé à la tête lors de la victoire contre l’Irlande (23-13). Ce n’est pas tout, puisque l’ailier Mark Tele’a ne sera pas non plus sur la pelouse du Stade de France ce samedi à la suite d’une blessure à la main. Mais il n’y a pas que des bonnes nouvelles ! La Nouvelle-Zélande devrait en effet enregistrer le retour de Beauden Barrett, meilleur joueur World Rugby 2016 et 2017, qui avait été laissé au repos face à l’Irlande suite à une commotion.