XV de France : Antoine Dupont recadré, un joueur de Galthié se moque !

De retour au Stade de France samedi soir, la bande à Fabien Galthié s’est imposé face au Japon (52-12) pour le premier match de sa tournée d’automne. L’occasion de revoir Antoine Dupont après son escapade olympique ponctuée par une médaille d’or. Peato Mauvaka s’est amusé du retour de la star tricolore.

Le XV de France a fait sa rentrée samedi soir face au Japon (52-12), avec une première victoire à la clé pour les hommes de Fabien Galthié avant la suite de la tournée d’automne contre la Nouvelle-Zélande puis l’Argentine. Les Bleus retrouvaient le Stade de France, indisponible plusieurs mois en raison des Jeux olympiques de Paris 2024, mais également leur maître à jouer Antoine Dupont, qui a décroché l’or en rugby à 7. Peato Mauvaka s’est amusé de ce retour.

« Je lui ai donné quelques conseils au poste de neuf »

« Il avait un peu du mal ! Je lui ai donné quelques conseils au poste de neuf, s’il voulait que je le remplace, a ironisé le talonneur du Stade Toulousain. Plus sérieusement, il fait du bien sur le terrain, avec son leadership. Il nous amène de l’avant et on est content de le retrouver avec nous. »

« Nous sommes repartis dans un nouveau cycle »

Rapporté par Le Figaro, Peato Mauvaka s’est montré satisfait de ce premier match marquant avec le retour du XV de France à Saint-Denis. « Il y avait beaucoup de fierté de revenir ici, même s’il y a ce mauvais souvenir du quart de finale. Nous sommes repartis dans un nouveau cycle et il faut aussi penser à maintenant, ne pas rester sur le passé. Sinon, on va se brûler tout seuls. On veut aller de l’avant et préparer chaque match sérieusement. On avait réussi à bien préparer celui du Japon et on doit maintenant basculer sur la Nouvelle-Zélande », confie le joueur du XV de France.