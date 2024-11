XV de France : Antoine Dupont annonce une menace !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après le large succès du XV de France samedi soir au Stade de France face au Japon (52-12), Antoine Dupont se projette déjà sur le prochain choc des Bleus qui seront opposés à la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine. Et le joueur du Stade Toulousain, très enthousiaste à l'idée d'affronter les All Blacks, annonce déjà du lourd avant cette affiche.

De retour au Stade de France sous la tunique du XV de France samedi soir face au Japon, Antoine Dupont a vécu une soirée forte en émotions ! Le demi de mêlée et ses coéquipiers ont largement dominé les débats avec un très large succès (52-12), un an après leur élimination douloureuse en quart de finale de la Coupe du Monde 2023 à domicile. Mais la suite de programme de cette tournée d'automne s'annonce plus délicate pour les joueurs du XV de France, qui affronteront les All Blacks samedi prochain.

« Répondre à la menace... »

Antoine Dupont prend d'ailleurs ce choc très au sérieux et lance un avertissement avec ce rendez-vous contre les All Blacks : « On aime tous voir les All Blacks jouer comme ça en tant que fans de rugby et de ce sport. On voit les belles actions qu’ils sont capables de faire, mais c’est surtout la densité physique qu’ils sont capables d’imposer à leurs adversaires qui a été marquante ces deux derniers week-ends. Au-delà de leurs individualités, c’est ce qui m’a marqué le plus et je pense qu’ils viendront avec le même état d’esprit le week-end prochain. À nous d’élever notre niveau pour pouvoir répondre à la menace qui arrive », indique la star du XV de France.

« Une équipe au sommet de son rugby »

Même son de cloche chez Fabien Galthié, qui se méfie de l'état de forme des All Blacks : « Eux, c’est leur sixième mois de compétition. Ils sont bien. Ils ont l’air d’être très, très bien, même. On retrouve une équipe des All Blacks au sommet de son rugby. On attend tous ce grand rendez-vous avec beaucoup d’envie », a lâché le sélectionneur du XV de France. Le décor est planté pour samedi prochain.