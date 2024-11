XV de France - All Blacks : Galthié annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le XV de France a parfaitement débuté sa tournée de novembre en battant le Japon (52-12). Les Bleus ont fait le plein de confiance avant d'affronter un adversaire d'un tout autre calibre, les All-Blacks, qui reviennent bien. Ce samedi soir, Fabien Galthié s'est prononcé sur cet affrontement, qui sonnera comme une revanche pour la Nouvelle-Zélande, battue lors du match d'ouverture du Mondial en 2023.

Le XV de France a chassé ses fantômes au Stade de France. Plus d’un après sa cruelle défaite face à l’Afrique du Sud en quart de finale du Mondial, l’équipe entraînée par Fabien Galthié n’a pas été surprise par une formation japonaise, trop limitée physiquement pour rivaliser. Dans six jours, c’est un gros morceau qui va se présenter à Saint Denis, la Nouvelle-Zélande. Les All-Blacks auront à cœur de prendre leur revanche après leur défaite face à ces mêmes Bleus en ouverture du Mondial (27-13).

Galthié se méfie des All-Blacks

Entraîneur de l’équipe de France, Fabien Galthié se méfie de cet adversaire, tombeur de l’Irlande ce samedi (13-23). « C’est leur sixième mois de compétition, leur 14e match de la saison. Ils ont l’air d’être très, très bien. Ils enchaînent les victoires en voyageant. On retrouve des All Blacks au sommet de leur rugby. Ils finissent très, très fort leur saison internationale. C’est une équipe complète et homogène. On les sent sur une grosse dynamique. Et ils reviennent à Paris où, il y a un an, ils étaient en finale de la Coupe du monde. Ils ont une vision » a-t-il lâché.

« Un gros rendez-vous »

Malgré l’importance de ce match, Fabien Galthié refuse d’employer le mot de “tournant” pour qualifier ce duel. « Les All Blacks viennent avec une série de trois victoires face au Japon, en Angleterre puis en Irlande. Il n’y a pas beaucoup de commentaires supplémentaires à faire sur le niveau de notre futur adversaire. Un tournant ? Je dirai plutôt un gros rendez-vous qu’on attend tous avec beaucoup d’envie » a-t-il admis dans des propos rapportés par Le Figaro.