XV de France : De retour, Antoine Dupont jubile

Ce samedi soir, le XV de France a démarré sa tournée automnale de la meilleure des manières. Accueillant le Japon au Stade de France, les joueurs de Fabien Galthié l’ont emporté facilement (52-12). De quoi faire le plein de confiance à une semaine du choc contre la Nouvelle-Zélande. Antoine Dupont a lui profité de cette victoire pour retrouver le XV de France et le capitaine des Bleus était satisfait au coup de sifflet final.

Après avoir mis de côté le XV de France pour se concentrer sur les Jeux Olympiques et le rugby à 7, Antoine Dupont retrouvait ce samedi soir la sélection nationale à l’occasion d’une rencontre face au Japon. Titularisé par Fabien Galthié et à nouveau capitaine des Bleus, le joueur du Stade Toulousain a ainsi participé au succès du XV de France face au Japon (52-12). Avant d’affronter la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine puis l’Argentine une semaine plus tard, les Bleus font le plein de confiance.

« J'attendais ce moment, ça a fait plaisir de retrouver le public »

Antoine Dupont s’est arrêté au micro de TF1 après ce succès du XV de France face au Japon. Le capitaine français a alors confié : « On a été pragmatiques sur le début de match, on a joué des ballons de turnover, on avait tous de l'appétit, l'envie d'envoyer du jeu. Il y a eu un peu de déchet, mais la copie est positive, évidemment. Les conditions étaient bonnes. On a mis beaucoup d'engagement sur nos ballons offensifs, ce qui fait qu'on a eu des libérations rapides, de l'espace autour des rucks, nos avants en sont friands. Personnellement ? J'attendais ce moment, ça a fait plaisir de retrouver le public, le Stade de France avec un match comme ça. Il nous tarde d'être à la semaine prochaine ».

« Ce soir, il y a eu de l’envie, de l’appétit et du plaisir »

De passage en conférence de presse et rapporté par Rugbyrama, Antoine Dupont a également fait savoir : « Les conditions de jeu étaient parfaites et le public au rendez-vous. J’attendais ce moment depuis déjà plusieurs semaines. Ce soir, il y a eu de l’envie, de l’appétit et du plaisir, surtout. Quand on prend le score, il y a toujours du relâchement derrière. Je nous ai trouvés consistants malgré le score et défensivement, on a toujours bien répondu à leur animation offensive. On a été en place offensivement et dans la dimension physique, on a été dominants. La copie est plus que positive »