XV de France : Jalibert sur le banc, Galthié se justifie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est ce samedi 9 novembre que le XV de France va lancer sa tournée automnale avec une rencontre face au Japon. On connait désormais la composition choisie par Fabian Galthié pour l’occasion. Alors qu’Antoine Dupont retrouve son poste de titulaire comme demi de mêlée, c’est Thomas Ramos qui lui sera associé à l’ouverture. Ce rôle de numéro 10 ne sera donc finalement pas confié à Matthieu Jalibert et Galthié s’est expliqué.

En l’absence de Romain Ntamack pour cette tournée automnale du XV de France, l’une des interrogations était donc de savoir qui sera choisi par Fabien Galthié pour évoluer en tant que demi d’ouverture. La réponse est tombée ce jeudi à l’annonce de la composition d’équipe des Bleus pour affronter le Japon le 9 novembre. Ainsi, c’est Thomas Ramos qui évoluera avec le numéro 10 dans le dos, faisant ainsi la paire avec son coéquipier du Stade Toulousain, Antoine Dupont. Alors que Matthieu Jalibert prétendait lui aussi à cette place de titulaire à l’ouverture, le joueur de l’UBB prendra finalement place sur le banc des remplaçants au coup d’envoi.

XV de France : Antoine Dupont de retour pour briser une malédiction ? https://t.co/HCCExM5bOt pic.twitter.com/Q5Auqt5Bwd — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Ramos plutôt que Jalibert

En conférence de presse, Fabien Galthié a d’ailleurs son choix de préférer Thomas Ramos à Mathieu Jalibert pour le poste de demi d’ouverture. Rapporté par L’Equipe, le sélectionneur du XV de France a alors expliqué : « La notion de vécu collectif a prévalu pour Ramos plutôt que Jalibert ? En premier, c'est le talent, c'est le potentiel, c'est le niveau de jeu. Bien sûr qu'ensuite, si on étudie la performance d'une équipe, un des facteurs clés du succès, c'est le vécu collectif, c'est l'expérience collective. Mais dans l'adaptation et la recherche de performance, on prend d'abord les joueurs les plus performants du moment. Et ce qu'on ressent sur cette compétition de charnière, c'est son niveau ».

« Vous avez évoqué Matthieu Jalibert, il compte pour nous »

« Au niveau de cette charnière, s'imposent naturellement un titulaire et un "starter". Vous avez évoqué Matthieu Jalibert, il compte pour nous, ça fait cinq ans qu'il est avec nous. Il performe avec son club (UBB), il a performé avec nous. Bien sûr que l'on compte sur son niveau de rugby et sur lui », a poursuivi ensuite Fabien Galthié.