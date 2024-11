Antoine Dupont : Après le coup de gueule, il s’explique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour se concentrer sur le rugby à 7 et l’objectif des Jeux Olympiques, Antoine Dupont avait décidé de mettre de côté le XV de France pendant quelques mois. Un choix du joueur du Stade Toulousain loin de faire l’unanimité. Pierre Berbizier s’était ainsi permis de critiquer Dupont, des propos sur lesquels il est revenu alors que le médaillé olympique retrouve le XV de France.

En mettant de côté le XV de France pendant quelques mois, Antoine Dupont avait notamment manqué le dernier Tournoi des VI Nations avec les joueurs de Fabien Galthié. Au grand dam de Pierre Berbizier. Ainsi, en janvier, il faisait savoir à propos de Dupont : « C’est très bien pour l’équipe de France à 7. Mais j’aurais aimé simplement, puisque je vois qu’il est disponible, que le capitaine de la dernière Coupe du monde, après cet échec, relance ses troupes quitte à s’adapter après. Sa présence aurait été un signe fort pour relancer l’aventure. C’est à mon sens assez étonnant comme fonctionnement mais cela a été géré entre les différentes parties ».

« Il il quittait un peu le navire au moment de repartir après la Coupe du monde »

Les Jeux Olympiques étant désormais de l’histoire ancienne, Antoine Dupont retrouve le XV de France à l’occasion de cette tournée automnale. Alors que le joueur du Stade Toulousain sera titulaire pour affronter le Japon, Pierre Berbizier est revenu sur ses propos à l’encontre de Dupont. Pour La Dépêche, il a alors fait savoir : « J’avais simplement dit qu’en tant que capitaine des Bleus, il quittait un peu le navire au moment de repartir après la Coupe du monde. L’éclairage du rugby à 7, ce titre olympique, est une très bonne chose. Cela a permis de redorer l’image du rugby même si on parle d’une autre discipline, dont on entendra parler à nouveau dans quatre ans. Le 7, c’est très bien, et on a tous été heureux de cette parenthèse, mais ça ne réglera jamais les problèmes du XV ».

« Antoine, quand il est là ou pas là, on voit la différence »

« Bien évidemment. Antoine, quand il est là ou pas là, on voit la différence (rires) ! Aujourd’hui, c’est le monsieur plus du rugby. Et on espère qu’il le sera encore au service des Bleus. Son retour devrait solidifier cette colonne vertébrale qui n’était pas présente lors du dernier Tournoi », a ensuite ajouté Pierre Berbizier à propos d’Antoine Dupont.