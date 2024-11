XV de France : La grande annonce sur le retour d’Antoine Dupont

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le XV de France s’apprête à lancer sa tournée automnale avec une rencontre face au Japon, la grande attraction est bien évidemment le retour d’Antoine Dupont. Après sa pause pour se concentrer sur le rugby à 7, le joueur du Stade Toulouse a réintégré le groupe de Fabien Galthié. François Cros a d’ailleurs fait une grande annonce après avoir retrouvé Antoine Dupont.

Cela faisait maintenant plusieurs mois qu’on n’avait plus vu Antoine Dupont avec le XV de France. Se concentrant sur les Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7, le demi de mêlée avait mis de côté la sélection de Fabien Galthié. Une pause désormais terminée et Dupont sera donc de la partie de la tournée automnale du XV de France qui débute le samedi 9 novembre face au Japon. A propos de son retour, le joueur du Stade Toulousain confiait dernièrement : « Ça s’est bien passé… J’ai juste eu le droit à un très léger bizutage à mon retour : ils m’ont fait faire le cri de guerre à la fin du premier entraînement. […] Je n’étais pas parti depuis dix ans, non plus. Je ne me suis pas senti perdu ».

« Il est revenu aussi fort, si ce n’est meilleur qu’avant »

Antoine Dupont retrouve donc le XV de France, mais aussi ses coéquipiers en sélection. C’est notamment le cas de François Cros. En conférence de presse, ce dernier a d’ailleurs tout simplement assuré que le joueur du Stade Toulousain était encore meilleur qu’au moment de son dernier match avec les Bleus : « Il est revenu aussi fort, si ce n’est meilleur qu’avant. Le 7 lui a apporté de nouvelles compétences. Antoine a l’intelligence, quelle que soit la situation à laquelle il est confronté, de trouver la faille et la clé »

« La question ne s’est même pas posée »

Avec ce retour d’Antoine Dupont au sein du XV de France, une question s’est également posée auprès des observateurs. On s’est ainsi demandé si le médaillé d’or aux Jeux Olympiques allait également retrouver son brassard de capitaine. Visiblement, ça n’a même fait débat dans le vestiaire de Fabien Galthié. « La question ne s’est même pas posée. C’était tout naturel pour nous. Il était capitaine avant de partir au 7. Sachant qu’aujourd’hui son niveau est le même, voire meilleur, il n’y avait pas de débat à ce sujet-là », a expliqué François Cros.