Rugby : Un rap en hommage à Antoine Dupont !

La traditionnelle cérémonie des Oscars Midi Olympique a eu lieu ce lundi et Antoine Dupont a une nouvelle fois été mis à l’honneur. Après 2019, 2020, 2021 et 2022, le capitaine du XV de France a une nouvelle fois reçu le Oscar d’or pour une années bien remplie avec une Champions Cup, un Bouclier de Brennus et une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les années se suivent et se ressemblent pour Antoine Dupont. Après avoir écrit un peu plus son nom dans l’histoire du rugby français et mondial cet été, avec sa victoire aux JO 2024, la star française a rajouté une nouvelle récompense à sa collection. Il a en effet reçu l’Oscar d’or, lors de la cérémonie annuelle organisée par Midi Olympique.

« Être le pote d’Antoine Dupont, ce n’est pas facile quand j’y pense »

Sur la scène à ses côtés on a pu voir le rappeur Oli, qui a lu un texte pour rendre un très bel hommage à son ami rugbyman. « Putain, ce n’est jamais facile d’écrire des rimes pour un pote. En plus, je le connais, il va être gêné devant les autres (…) Être le pote d’Antoine Dupont, ce n’est pas facile quand j’y pense. C’est devoir garder mon t-shirt quand lui l’enlève sur la plage en vacances. C’est faire le beau à la maison en lui montrant mes Victoires de la musique, quand lui te rappelle humblement qu’il est médaillé olympique » a-t-il récité, face à un public conquis.

« On lui a demandé la lune, il a même ramené les étoiles »

« Avec Antoine, on parle de ses peines de cœur et des choix difficiles qu’il faut faire. Il y a Dupont le champion, et Antoine le célibataire » a-t-il lancé au sujet d’Antoine Dupont, déclenchant l’hilarité de l’assistance. « Antoine, il râle. Il est indécis, pudique, sensible et honnête. Dupont, on dirait qu’il a même pas mal quand il se blesse à la pommette (…) Il reste fidèle à lui-même, ses racines toujours dans son terreau, du défilé de Louis Vuitton au cassoulet de Castelnau. On lui a demandé la lune, il a même ramené les étoiles ; tout le monde parle de Dupont, moi je voulais parler d’Antoine. Bravo frérot ! ».