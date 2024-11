XV de France : Nouveau coup de gueule dans l’affaire Jégou !

Alexis Brunet

Samedi soir, Oscar Jégou a fait son retour à la compétition lors de la victoire de La Rochelle contre le Stade Français. Le troisième ligne aile y est même allé de son essai, ce qui lui a valu une acclamation de la part du public rochelais. Une réaction qui n’a pas été appréciée par une association féministe, alors même que le Français est encore mis en examen pour viol aggravé en Argentine.

Après plusieurs mois d’absence, Oscar Jégou a fait son retour sur les terrains samedi, lors du match entre La Rochelle et le Stade Français. À cette occasion, le joueur du XV de France s’est montré efficace, puisqu’il a inscrit un essai (victoire 35-18 des Rochelais). Une action qui lui a valu une ovation de la part du public de Marcel-Deflandre et cela n’a pas été apprécié par tout le monde.

Top 14 : La fin est proche pour Jégou, «il doit être heureux» https://t.co/W9henBBcPQ pic.twitter.com/7NiglBfcpD — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Une association féministe s’offusque de l’ovation pour Jégou

Par le biais d’un communiqué publié sur les réseaux, une antenne locale de l’association Osez le féminisme a dénoncé l’accueil bienveillant et l’ovation reçus par Oscar Jégou, alors que le troisième ligne du XV de France est encore mis en examen pour viol aggravé en Argentine. « C’est avec stupeur qu’OLF17 avait appris qu’Oscar Jegou serait sur le terrain samedi dernier pour le match entre La Rochelle et Paris mais c’est avec effarement que nous avons entendu les acclamations du public lorsqu’il a marqué un essai", a taclé l'organisation dans un message publié sur les réseaux sociaux. "Le public de Deflandre est-il à ce point empêché de penser qu’un peu de retenue lui est impossible ? Nous ne pouvons le croire. »

L’association critique le Stade Rochelais

Par la suite, l’association se montre également très critique envers le Stade Rochelais, coupable selon elle d’avoir accordé un soutien aveugle à Oscar Jégou. « Il faut dire que l’encadrement du Stade Rochelais a fait ce qu’il fallait pour qu’aucune note discordante ne soit permise dans un soutien aveugle au joueur. Ce sont toutes les victimes d'agressions sexuelles et de viols qui sont ici bafouées, toutes celles qui hésitent à raconter, toutes celles qui n'osent pas porter plainte, toutes celles qui gardent la blessure et la culpabilité pour elles et se sentent insultés par ces vivas. » Pour rappel, un éventuel non-lieu pourrait être acté par la justice dans cette affaire, mais cela n’a pas encore été le cas.