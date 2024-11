Mercato - OM : Une star mondiale bientôt à Marseille ?

Thomas Bourseau

Paul Pogba devrait signer son retour à la compétition courant mars 2025. Cela ne devrait pas être à la Juventus au vu des échanges qui auraient lieu à Turin entre les parties concernées. L'OM serait sur les rangs en cas de libération de son contrat et il semblerait que le champion du monde tricolore soit enclin à relever un challenge en France notamment.

Paul Pogba sortira d'une période d'inactivité de 18 mois à son retour à la compétition en mars 2025. Le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne a lâché son verdict en octobre dernier qui a mis Paul Pogba en joie. Et maintenant ? La Juventus refuserait catégoriquement de conserver le milieu de terrain de 31 ans selon The Athletic. La direction sportive a pris un virage important au niveau du projet pour que l'équipe de Thiago Motta soit grandement rajeunie.

Vers une fin d'aventure à la Juventus ?

Les discussions autour de l'avenir de Paul Pogba iraient bon train en interne, mais pas pour la continuité de leur collaboration. Le contrat du joueur expirera le 30 juin 2026 et la Juventus tenterait de se mettre d'accord avec le principal intéressé ainsi que son entourage pour qu'il soit rompu d'après The Athletic. Une occasion en or pour l'OM si l'on prend compte des envies de Pogba pour la suite de sa carrière.

Paul Pogba veut rester en Europe et pense à la France ?

Le média britannique s'est en a rajouté une couche sur le feuilleton Paul Pogba. Des proches du joueur affirmeraient que sa volonté première serait de continuer de jouer au plus haut niveau européen. De quoi écarter les options en Saudi Pro League et en Major League Soccer. Un retour en France serait vu d'un très bon œil par Pogba. La chance donc de l'OM, reste à savoir si le club parviendra à la saisir.