OM - PSG : La FFF intervient pour le carton rouge !

Le PSG a poursuivi sa domination face à l'OM en venant s'imposer à l'Orange Vélodrome sur le score de 3 buts à 0 dimanche soir. Le groupe entraîné par Roberto De Zerbi a témoigné de l'exclusion d'Amine Harit dès la 22ème minute de jeu en raison d'un geste dangereux sur Marquinhos. Une décision forte de François Letexier, mais le corps arbitral et la Fédération française de football sont en phase avec le choix de l'arbitre de la rencontre.

A la 20ème minute de jeu, le Classique entre l'OM et le PSG a pris un tournant. Et pour cause, auteur d'une intervention dangereuse sur Marquinhos au vu de son pied haut et de la trace de crampon sur le torse du Brésilien, Amine Harit a écopé d'un carton rouge sec de la part de M.François Letexier. La décision de l'arbitre de la rencontre a beaucoup fait parler dans les médias et notamment du côté de Roberto De Zerbi. Après la défaite des siens contre le PSG (3-0), l'entraîneur de l'OM a assuré que cette action ne justifiait pas l'exclusion d'Harit. En parallèle, François Letexier a pris la parole dimanche soir.

Letexier : «Là, le VAR ne considère pas que ma décision est une erreur manifeste»

« Je vois Amine Harit arriver avec la jambe tendue en direction du torse de son adversaire. C'est le premier élément que je distingue à vitesse réelle. Dès le départ, j'ai le sentiment que ce geste met en danger l'intégrité physique de son adversaire. Ces deux éléments, à la fois ce que j'ai perçu à vitesse réelle et les conséquences du geste, m'ont décidé à exclure monsieur Harit ». a confié François Letexier au micro de DAZN après le coup de sifflet final du Classique avant d'enchaîner sur l'intervention de la VAR dans des propos rapportés par L'Equipe.

« Sur chaque situation de rouge notamment, l'assistance vidéo regarde. Là, le VAR ne considère pas que ma décision est une erreur manifeste. Au contraire, ils me confirment qu'il y a contact de la semelle au niveau du torse, avec un angle qui n'a pas été diffusé par la réalisation, qui permet de voir le duel de profil ».

La Direction Technique de l'arbitrage valide l'expulsion d'Amine Harit

Comme affirmé par RMC Sport, la Direction Technique de l'arbitrage français est en totale adéquation avec M. François Letexier concernant sa décision d'exclure Amine Harit pour son pied haut au niveau de l'abdomen de Marquinhos. De plus, la Fédération française de football a refusé qu'un membre de la DTA s'exprime sur la question tant le raisonnement et le choix de l'arbitre de la rencontre sont justes. Fin du débat ?