Chants homophobes : Coup de tonnerre après OM - PSG !

Cela en devient une habitude. Une fois de plus, des chants homophobes sont descendus de tribunes de stade de Ligue 1 ce week-end et plus particulièrement à Marseille pour le choc entre l'OM et le PSG dimanche soir. De quoi engendrer une plainte de Stop Homophobie envers DAZN notamment. Toutefois, les délégués de la ligue présents au stade n'en auraient pas fait part dans leur rapport. Explications.

L'OM recevait le PSG dans un Orange Vélodrome en fusion dimanche soir pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s'est aisément imposé en terres marseillaises (3-0), mais de nouveaux chants homophobes ont été entonnés dans les tribunes après des épisodes déjà similaires la journée précédente et notamment pendant PSG - Strasbourg (4-2). Cette fois-ci, ce sont les supporters de l'OM qui ont été à la baguette des chants homophobes. « Il faut tuer ces pé*** de Parisiens » ou encore, « Paris, Paris, on t’en**le ».

DAZN fait l'objet d'une plainte pour incitations à la haine homophobe après OM - PSG

Un discours qui n'a évidemment pas laissé les collectifs contre l'homophobie de marbre. Après le dépôt de plainte contre DAZN, diffuseur de la Ligue 1, pour incitations à la haine homophobe, l'avocat de Stop Homophobie a réagi par le biais d'un communiqué.

« Ces chants sont toujours diffusés par DAZN sur sa plateforme. Ces propos constituent les délits d’injures publiques et provocations publiques à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle. Dans la mesure où le directeur de publication de DAZN propose la rediffusion des matchs de football sur sa plateforme, celui-ci est responsable des injures et des provocations publiques à la haine ou à la violence homophobes du fait de la rediffusion des chants sur cette plateforme ».

Les délégués n'ont pas noté de chants homophobes dans leur rapport !

Néanmoins, se pourrait-il que Stop Homophobie et le Collectif Rouge Direct se soient fourvoyés ? RMC Sport fait une grande annonce ce lundi après-midi concernant ce dossier bouillant. Les délégués présents à l'Orange Vélodrome dimanche soir n'auraient pas relevé de chants homophobes pendant la rencontre et n'ont bien évidemment pas signalé de telles actions dans leur rapport une fois la victoire du PSG acquise sur la pelouse de l'OM (3-0). De simples « chants insultants » ont été relevés par les délégués. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel serait cependant susceptible de prendre possession des éléments par rapport aux vidéos publiées en cas de chants homophobes caractérisés d'après RMC Sport. Le 6 novembre prochain, la commission de discipline devrait examiner ce dossier.