Chants homophobes : Il prévient tout le monde avant OM-PSG

Le week-end dernier, lors du match entre le PSG et Strasbourg, des chants homophobes à l’adresse des supporters marseillais ont été entonnés par une partie du public du Parc des Princes. Des chants qui ont choqué et qui devraient être sanctionnés. Pour la rencontre face à l’OM ce dimanche, les forces de police seront particulièrement attentives au moindre débordement homophobe ou raciste.

Ce dimanche, en clôture de la 9ème journée de Ligue 1 aura lieu le choc entre l’OM et le PSG. Un match qui se disputera sous haute tension, malgré l’interdiction de déplacement des supporters parisiens. Néanmoins, l’attention sera portée sur tous chants pouvant être homophobes ou racistes, surtout après les incidents qui ont eu lieu le week-end dernier au Parc des Princes.

«Il y aura des effectifs prêts à intervenir»

Pierre-Édouard Colliex, le préfet de police des Bouches-du-Rhône était invité de RTL ce vendredi matin et a été interrogé sur les mesures mises en place pour le match entre l’OM et le PSG dimanche soir, dans des propos rapportés par Le Parisien : « Le ministre (de l’Intérieur) a décidé de donner à Marseille cinq unités de force mobile, qui seront mobilisées aux côtés bien sûr des 800 agents de sécurité qui procéderont au contrôle, aux palpations à l’entrée du stade. Il y aura des effectifs spécialisés dans le stade prêts à intervenir. On est capable d’interpeller, d’identifier les responsables. On l’a fait pour un salut nazi, on le fera s’il y a des champs racistes ou des champs homophobes. Clairement, quand il y a des délits, il faut réagir. Il n’y aura aucune impunité. »

«Garder l’esprit de fête»

« Mais il faut vraiment garder à l’esprit que notre objectif sur un match comme celui-là, un match emblématique, c’est de garder l’esprit de fête, indique le préfet de police. Et nous nous donnons tous les moyens pour le faire. »