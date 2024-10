Un joueur de l'OM «blacklisté» par De Zerbi ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à l'OM depuis l'année dernière, Bamo Meïté ne fait pas partie des plans de jeu de Roberto De Zerbi. Le jeune défenseur central de 22 ans n'a disputé qu'une trentaine de minutes à peine cette saison et la concurrence est terrible à ce poste. L'Ivoirien présente pourtant des qualités intéressantes qui ne sont pas encore explorées totalement à Marseille et les choses ne sont pas près de bouger.

Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi a prouvé qu'il avait les épaules pour reprendre les rênes d'une équipe qui a éprouvé de grandes difficultés la saison dernière. L'Italien possède un effectif bien fourni et Bamo Meïté ne fait pas partie des premiers plans. Pourtant certains croient en son potentiel et pensent qu'il aurait très bien pu avoir sa place dans les plans de jeu de l'entraîneur.

De Zerbi pas intéressé

Recruté d'abord en prêt au FC Lorient durant l'été 2023, Bamo Meïté s'est finalement engagé avec l'OM en début de mercato cette année. Le Franco-Ivoirien n'a malheureusement pas beaucoup d'occasions de briller... « Bamo Meïté, j’ai l’impression qu’il n’entrera jamais dans les plans de De Zerbi pas par son talent mais par son profil. Je ne comprends pas forcément car je trouve que c’est un joueur qui a un vrai bon potentiel » déclare le journaliste Matthias Manteghetti pour Football Club de Marseille.

« Il est blacklisté »

A 22 ans, Bamo Meïté n'a pas encore une immense expérience puisque même à Lorient il ne jouait pas non plus énormément. L'année dernière, il a disputé 25 matches avec l'OM toutes compétitions confondues et il n'est pas parti pour avoir cette chance à nouveau. « Je voyais en lui une doublure intéressante pour cette saison, le voir même prendre au fur et mesure une place de titulaire. Mais finalement il est blacklisté par De Zerbi. Ce n’est pas forcément une question de talent je pense » poursuit Manteghetti.