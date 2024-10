OM : «Pas du genre hypocrite», il vide son sac sur De Zerbi

Axel Cornic

Arrivé cet été, Roberto De Zerbi a totalement relancé l’engouement autour de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que l’Italien de 45 ans est l’un des entraineurs les plus fascinants sur la scène européenne en ce moment et en France, on commence à peine à découvrir toutes les facettes de sa personnalité.

Après une saison catastrophique et aucune compétition européenne à l’arrivée, tout le monde s’attendait à un été morose du côté de Marseille. C’était sans compter sur l’arrivée de Roberto De Zerbi ! Sa signature après les échecs Paulo Fonseca et Sérgio Conceição a été un véritable miracle pour l’OM, où l’on a recommencé immédiatement à rêver.

Le phénomène De Zerbi

Le soufflé n’est toujours pas retombé avec le temps, ni d’ailleurs avec les résultats décevants ou les défaites. Il faut dire que la communication de l’ancien de Sassuolo et de Brighton fascine en France, où les entraineurs s’emmurent souvent dans le silence. C’est notamment le cas au PSG avec Luis Enrique, que De Zerbi et l’OM vont d’ailleurs croiser ce samedi pour le très attendu Classico.

« Il a prévenu tout de suite ses joueurs : il dira toujours les choses avec franchise »

Contacté par RMC Sport, un proche de Roberto De Zerbi en a dit plus sur sa personnalité et son comportement face aux médias ainsi qu’avec son vestiaire. « Il est spontané, détendu. Il est face aux médias comme il est dans la vie de groupe » a confié cette source anonyme. « Il a prévenu tout de suite ses joueurs : il dira toujours les choses avec franchise, et n’est pas du genre à être hypocrite ».