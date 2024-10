OM - PSG : Une malédiction de 13 ans brisée grâce à De Zerbi ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après son match nul face au PSV Eindhoven (1-1) en Ligue des Champions, le PSG est désormais concentré sur le gros choc qui l'attend en Ligue 1. Ce dimanche 27 octobre, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de l'OM pour le traditionnelle Classique. Mené par Roberto De Zerbi, le club phocéen croit en ses chances de faire tomber les Parisiens. Une victoire qui mettrait fin à une longue spirale négative des Marseillais à domicile face au PSG.

Actuellement en tête de Ligue 1 et toujours invaincu en championnat, le PSG a un gros choc qui l'attend ce dimanche 27 octobre. En effet, le club de la capitale a rendez-vous avec le 3ème : l'OM. Le premier Classique de la saison, c'est donc pour maintenant. Qui sortira vainqueur cette opposition entre les joueurs de Luis Enrique et ceux de Roberto De Zerbi ? Historiquement, sur la pelouse du Vélodrome, l'avantage n'est clairement pas à l'OM...

Mercato : Il l’annonce, l’OM a bouclé un très gros coup ! https://t.co/cX6hlizylf — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

L'OM galère à domicile face au PSG

Alors que l'OM s'apprête à accueillir le PSG au Vélodrome, le club phocéen avait réussi à faire tomber les Parisiens à domicile en février 2023, mais c'était en Coupe de France. Si l'on regarde plus précisément les Classiques à Marseille en Ligue 1, il faut remonter à plus loin pour assister à un succès de l'OM. C'est le 27 novembre 2011 que les Phocéens ont gagné pour la dernière fois face au PSG en Ligue 1 au Vélodrome. Suite à cette victoire, les OM-PSG ont fini avec 3 nuls et 8 défaites pour les Olympiens.

« Non, ça ne sent pas bon du tout pour l’OM »

Le rendez-vous est donc donné le 27 octobre pour le premier Classique de la saison entre l'OM et le PSG au Vélodrome. Et si les fans olympiens sont confiants à l'approche de ce choc compte tenu du récent résultat du club de la capitale en Ligue des Champions, il ne faudrait pas crier victoire trop vite. Journaliste du Parisien, Laurent Perrin a fait savoir : « Non, ça ne sent pas bon du tout pour l’OM, je m'explique. Je pense qu'il aurait été préférable pour Marseille que le PSG gagne contre le PSV et que les Parisiens débarquent au Vélodrome avec un petit excès de confiance. Là, ils sont vexés, Luis Enrique va leur mettre une pression de dingue et je pense qu’ils vont se livrer à fond. Et s’ils jouent à fond, ils sont plus forts que l’OM ».