Mbappé : Le sacrifice tant attendu annoncé ?

Kylian Mbappé ne se trouve pas dans la meilleure période de sa vie. En tant qu’avant-centre, que ce soit avec l’équipe de France ou le Real Madrid, l’attaquant n’est clairement pas dans sa position de prédilection selon Daniel Riolo. Ce qui pourrait le faire plonger, à moins que Vinicius Jr soit transféré à la fin de la saison…

Au Real Madrid, comme ce fut le cas pendant au bout d’un moment sous Luis Enrique la saison passée au PSG et en équipe de France, Kylian Mbappé évolue au poste d’attaquant axial. Une position qui ne permet pas au meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain de tirer le meilleur de son potentiel d’après Daniel Riolo.

«Si Vinicius s'en va à la fin de la saison, ok. Mais ça fait deux ans que Mbappé se gâche»

L’éditorialiste de RMC était présent sur les ondes de la radio mercredi soir, dans la foulée de l’élimination du Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions face à Arsenal (0-3 et 1-2), et a expliqué que si Vinicius Jr n’était pas bel et bien sacrifié par le Real Madrid par un transfert, cela pourrait grandement se compliquer pour Kylian Mbappé à la Casa Blanca. « Sa place n'est pas en tant que numéro 9. Si Vinicius s'en va à la fin de la saison, ok. Mais ça fait deux ans que Mbappé se gâche dans un rôle qui n'est pas le sien ».

«Combien de temps va-t-il se gâcher dans cette position ?»

« Il fait ce qu'il peut, il met les buts, encore une trentaine cette année et certains sont magnifiques, d'autres très faciles. Bref, à partir du moment où tu es devant, c'est normal de mettre des buts. Mais combien de temps va-t-il se gâcher dans cette position ? ». a affirmé Daniel Riolo pendant l’After Foot de mercredi soir. Sinon, il se pourrait que ce soit déjà le chant du cygne pour le Mbappé conquérant et intraitable qu’il fut autrefois sur le côté gauche. « On aura eu un fantastique joueur de ses 17 à 25 ans, ce qui est déjà pas mal. Mais là, si c'est pour voir ça, on ne reverra pas le Mbappé qu'on a connu ».