Mercato : Il l’annonce, l’OM a bouclé un très gros coup !

N’entrant pas dans les plans de Roberto De Zerbi, Pau Lopez a quitté l’OM cet été, remplacé par Geronimo Rulli, arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam. A 32 ans, le portier argentin a rapidement trouvé sa place dans l’effectif, ce qui n’étonne pas le journaliste Gustavo Ortiz, qui voit en lui le « futur gardien » de l’Albiceleste.

L’OM a tout changé ou presque durant le mercato estival avec un nouvel entraîneur et onze renforts au compteur, sans compter Adrien Rabiot qui a posé ses valises sur la Canebière en septembre. Deux nouveaux gardiens ont notamment débarqué pour pallier le départ de Pau Lopez et la longue absence sur blessure de Ruben Blanco : Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. Le premier, recruté pour être le nouveau gardien numéro 1, n’a pas traîné avant de trouver sa place dans l’équipe de Roberto De Zerbi, ce qui n’étonne pas Gustavo Ortiz, journaliste argentin.

« Il a la maturité nécessaire et l’expérience suffisante pour performer dans un club comme l’OM »

« Je pense que c'est le futur gardien de but de l'équipe nationale argentine, et il fait une très bonne saison, estime-t-il auprès du Phocéen. Cela ne me surprend pas, il est à l'âge idéal pour un gardien de but. Il a la maturité nécessaire et l’expérience suffisante pour performer dans un club comme l’OM. Je pense que les meilleurs gardiens sont ceux qui ont le plus d'expérience, et lui en a déjà beaucoup. »

« Je pense qu'il est sous-estimé en Europe »

« Il ne va pas devenir immédiatement titulaire en sélection car Martinez est aussi en place, mais nous sommes sûrs d'avoir un autre gardien en qui nous pouvons avoir confiance, et il l’a prouvé dernièrement. En Argentine, il est très valorisé et respecté par ses coéquipiers. Je pense qu'il est sous-estimé en Europe », poursuit Gustavo Ortiz.