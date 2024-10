OM : De Zerbi a choisi son buteur ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très critiqué depuis son arrivée en provenance du RC Lens, Elye Wahi a réalisé son meilleur match sous les couleurs de l’OM dimanche, lors de la victoire sur la pelouse de Montpellier (0-5). L’attaquant âgé de 21 ans a marqué des points et devrait être titulaire le week-end prochain pour la réception du PSG.

De retour à la Mosson dimanche dernier, Elye Wahi en a profité pour faire le plein de confiance. Neal Maupay étant suspendu, il était titulaire à la pointe de l’attaque de l’OM face à Montpellier (0-5) et a inscrit le but le plus rapide de la saison, au bout de seulement 48 secondes de jeu.

OM : De Zerbi alerté, la solution trouvée pour renverser le PSG ? https://t.co/hqraGBtUwP pic.twitter.com/moArSTbGdK — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

Wahi a marqué des points

Comme indiqué par RMC Sport, la prestation d’Elye Wahi a été très appréciée à tous les étages de l’OM, notamment son attitude et sa solidité dans les duels. Si le club est convaincu de son talent, l’attaquant âgé de 21 ans a parfois agacé par sa nonchalance et son manque d’engagement.

Wahi titulaire face au PSG ?

Avec son match à Montpellier, Elye Wahi a peut-être gagné sa place pour la réception du PSG dimanche prochain. D’après les informations de RMC Sport, la tendance à l’heure actuelle est à une titularisation de l’ancien du RC Lens. Neal Maupay devrait donc démarrer sur le banc.