OM : Un «talent énorme» est annoncé à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très critiqué depuis son arrivée en provenance du RC Lens l’été dernier, Elye Wahi s’est donné un peu de confiance dimanche en ouvrant le score sur la pelouse de Montpellier au bout de seulement 48 secondes de jeu. Roberto De Zerbi a salué la performance de son attaquant au « talent énorme ».

Après avoir enchaîné deux matchs sans victoire face à Strasbourg (1-0) et Angers (1-1), l’OM a renoué avec le succès dimanche soir contre Montpellier (0-5), en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Une victoire qui permet aux Olympiens de rester à trois points du PSG au classement, premier à égalité avec l’AS Monaco, et qui sera justement leur prochain adversaire, le dimanche 27 octobre au Stade Vélodrome.

Wahi inscrit le but le plus rapide de la saison

Le succès de l’OM s’est dessiné dès les premières secondes de la rencontre, avec l’ouverture du score d’Elye Wahi au bout de 48 secondes de jeu, le but le plus rapide de la saison. C’est la deuxième fois que l’attaquant âgé de 21 ans trouve le chemin des filets depuis son arrivée à Marseille en provenance du RC Lens, lui qui n'échappe pas aux critiques et dont la performance a été saluée par Roberto De Zerbi.

« Il a du potentiel pour toute la France, pas que pour l'Olympique de Marseille »

« Il a bien travaillé cette semaine. Et la semaine est presque toujours le reflet des performances du dimanche. C'est un joueur avec un talent énorme. Il a un potentiel que peu de n°9 ont. Peu de n°9 sont aussi complets que lui. C'est un joueur qui a besoin de confiance et j'espère que cette prestation, et pas que son but, va l'aider à gagner en confiance. On doit l'aider. C'est un joueur qui a du potentiel pour le club. Et à seulement 21 ans, il a du potentiel pour toute la France, pas que pour l'Olympique de Marseille », a déclaré Roberto De Zerbi à propos d'Elye Wahi en conférence de presse.