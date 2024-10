Vente OM : 500M€ lâchés, le verdict est tombé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Décrié ces derniers mois, Frank McCourt semble avoir renversé l'opinion publique. Son très bon recrutement, associé à la venue de Roberto de Zerbi, lui a été bénéfique. Les efforts du propriétaire américain de l'OM ont été salués par Jérôme Rothen, pourtant ancien joueur du PSG et qui n'a pas sa langue dans sa poche.

Cela fait huit ans que Frank McCourt a acquis l’OM. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’homme d’affaires américain est loin de faire l’unanimité. Ses absences au Vélodrome commencent à lasser les supporters marseillais, tout comme le manque de résultats probants, notamment sur la scène européenne. Justement, Emmanuel Petit s’est appuyé sur le bilan de l’OM depuis 2016 pour tacler McCourt.

Petit s'en prend à McCourt

«Je suis mitigé. Déjà, il n’y a aucun titre en huit ans. C’est Marseille, un club à part. Toute la ville vit au rythme des résultats du club. Zéro titre, ce n’est pas une franche réussite. A côté de ça, il y a l’instabilité sur le banc, l’instabilité dans le vestiaire. Longoria ne pourra pas toujours faire des miracles. Il faudrait que l’OM propose un vrai projet sur trois, quatre ans. Ça manque cruellement de stabilité » a confié le champion du monde 1998.

McCourt attaché à l'OM

Au contraire, Jérôme Rothen a mis en avant l’investissement de McCourt pour saluer son passage. « Pour moi, c’est une réussite. Il a investi plus de 550 millions d’euros au total. Ce ne sont pas les milliards des Qataris, mais c’est beaucoup d’argent. Ensuite, il y a tout ce que l’OM représente aujourd’hui. Il y a une réelle progression. J’ai aussi beaucoup de respect pour lui parce qu’après l’année blanche de la saison dernière, il a investi beaucoup d’argent sur Roberto De Zerbi et son staff, il a fait venir Medhi Benatia… Il y a aussi l’arrivée d’Adrien Rabiot. Il a montré qu'il avait envie que Marseille gagne et il s’est bien entouré » a déclaré l’ancien joueur du PSG sur RMC. Un investissement qui montre que l'Américain n'a pas vraiment l'intention de laisser ses parts.