Greenwood veut changer d’équipe, «nous essayons de le faire venir»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mason Greenwood pourrait reprendre le fil de sa carrière internationale, non pas avec l'Angleterre, mais avec la Jamaïque, son pays d'origine. Comme l'a confirmé le président de la Fédération jamaïcaine de football, des discussions sont en cours depuis plusieurs semaines. Il espère annoncer la bonne nouvelle dans un avenir proche.

Son transfert a fait polémique en raison des accusations de violence dont il a fait l’objet par le passé. Mais sur le plan strictement sportif, Mason Greenwood met tout le monde d’accord. Même s’il semble marquer le pas ces dernières semaines, l’attaquant est l’une des grandes réussites du côté de l’OM. Le retour au premier plan de l’enfant terrible du football anglais est observé outre-Manche. La question de son retour en sélection s’est posée, mais Lee Carsley a été clair. « Mason n'est pas un joueur que nous pouvons prendre en considération. Je suis au courant de ses performances, mais il n'a pas été pris en considération » a confié le coach intérimaire des Three Lions. Et ce n’est pas l’arrivée de Thomas Tuchel qui devrait relancer son histoire avec l’Angleterre.

Messi envoie un joueur de l’OM à Barcelone ! https://t.co/pGCwUcgqpy pic.twitter.com/TWW49t0v9A — le10sport (@le10sport) October 16, 2024

La Jamaïque confirme pour Greenwood

Blacklisté, Greenwood espère changer de nationalité sportive. Le joueur de l’OM a entrepris des démarches pour obtenir le passeport jamaïcain. Une information confirmée par Rudolph Speid. « Nous essayons toujours de le faire venir, mais les choses sont complexes et il n’est pas facile de parvenir à un accord. Aucun accord n’est un accord tant qu’il n’est pas totalement finalisé, mais nous croisons les doigts et espérons le meilleur » a déclaré le président de la Fédération jamaïcaine de football au Gleaner.

Greenwood ne sera pas seul

Journaliste pour le quotidien jamaïcain, Daniel Blake a indiqué que la naturalisation de Greenwood participe à un projet de développement plus global. « Des joueurs comme Michail Antonio, Ethan Pinnock et Bobby Reid ont montré leurs qualités dans ce qui est sans doute le plus grand championnat du monde (la Premier League, ndlr), mais il ne suffit pas de les mettre sur le terrain et d’attendre qu’ils fassent de la magie. Il faut mettre en place un véritable système tactique et de l’alchimie entre eux. Il reste encore du travail à faire sur ce sujet » a-t-il confié à Foot Mercato. Le cas Mason Greenwood ne serait qu’un parmi tant d’autres.