F1 - Verstappen : Red Bull a trouvé la solution miracle ?

Pierrick Levallet

La saison 2024 de F1 n’a pas été de tout repos pour Max Verstappen. S’il a été sacré champion du monde, le Néerlandais a toutefois été confronté à plusieurs problèmes avec sa voiture. Red Bull semble toutefois avoir mis le doigt sur le souci de sa monoplace et aurait même trouvé la solution pour le régler.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen a malgré tout connu une saison 2024 plus compliquée que les précédentes. Le Néerlandais a notamment eu un gros passage à vide sans la moindre victoire en milieu d’année, ce qui avait donné un peu d’espoirs à ses concurrents comme Lando Norris. Le pilote de 27 ans a toutefois su redresser la barre au bon moment pour décrocher sa quatrième couronne. Red Bull s’est toutefois rendu compte que quelque chose n’allait pas sur la voiture de Max Verstappen. L’écurie autrichienne aurait d’ailleurs identifié le problème et aurait mis au point une solution pour le régler avant le début de la saison 2025.

Red Bull a trouvé le problème sur sa monoplace

« Nous avons une bonne compréhension des choses en matière de développement. Vers Imola, nous avons introduit une amélioration qui a rendu la voiture beaucoup plus irrégulière dans ses performances, et elle avait une fenêtre de fonctionnement très étroite. Quand on l’a [la voiture] mise dans cette fenêtre, pendant quatre tours consécutifs en Autriche, par exemple, elle était assez bonne pour la pole. Elle était vraiment dans cette fenêtre » a d’abord expliqué Christian Horner dans des propos rapportés par F1 Only.

«Une fenêtre de fonctionnement beaucoup plus large» pour la voiture de Verstappen ?

« Si vous vous écartiez d’un millimètre d’un côté ou de l’autre, la voiture devenait beaucoup plus difficile à conduire. Les ingénieurs se sont donc beaucoup concentrés pendant l’hiver sur la manière d’élargir cette fenêtre, pas nécessairement en ajoutant de la performance, mais simplement en élargissant la fenêtre afin d’avoir, à travers les différents environnements et circuits que nous visitons, une fenêtre de fonctionnement beaucoup plus large » a ensuite ajouté le patron de Red Bull. À voir maintenant si cette solution sera la bonne pour Max Verstappen. Verdict le week-end du 16 mars pour le premier Grand Prix de la saison, en Australie.