F1 : Verstappen s'en va, l'annonce qui choque Red Bull !

Bien que sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen dispose de nombreuses clauses lui permettant de partir avant cette date. Le Néerlandais pourraient d'ailleurs bien les activer si l'écurie autrichienne ne lui permet plus de briguer un nouveau titre mondial. Gerhard Berger confirme d'ailleurs cette intention. Ce qui ne rassure pas Christian Horner.

Les rumeurs entourant l'avenir de Max Verstappen sont nombreuses. Et pour cause, bien qu'il ait un contrat jusqu'en 2028, plusieurs clauses lui permettent de quitter Red Bull avant le terme de son bail, notamment dans le cas de mauvais résultats. Concrètement, si l'équipe autrichienne ne lui offre pas une voiture pour remporter le titre, le quadruple champion du monde pourrait partir. Bien évidemment, les propositions ne manqueraient pas en provenance des autres écuries. Gerhard Berger confirme d'ailleurs que Max Verstappen pourrait bien quitter Red Bull après 2025.

Berger confirme pour Verstappen

« Maintenant, ce sera passionnant de savoir si Red Bull peut être aussi fort qu'avant ou si Verstappen continuera à lutter pour gagner. Il commencera alors à se demander s'il est toujours dans la bonne équipe », assure l'ancien pilote auprès de Auto, Motor und Sport. Des propos qui ont évidemment fait parler du côté de Red Bull, au point que Christian Horner régisse rapidement.

Red Bull répond !

« D'après toutes les conversations qui ont été couvertes par [les médias], il est clair qu'il ne se voit pas être un Fernando Alonso ou un Lewis Hamilton et évoluer dans ce sport pendant les 15 prochaines années environ. Il a des intérêts en dehors de la Formule 1. Il aime conduire des voitures GT, des simulateurs, des voitures LMP. Il est très vieille école à bien des égards en ce sens qu'il veut juste conduire, et une partie du bruit et du cirque autour de la Formule 1 ne lui convient pas », a confié le patron de l'équipe Red Bull pour le site Goodwood.