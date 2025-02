F1 : Il rate le transfert de Verstappen !

Pierrick Levallet

Après le départ annoncé de Lewis Hamilton chez Ferrari, Mercedes a très vite du lui trouver un successeur. L’écurie allemande s’est alors tournée vers Kimi Antonelli. Toto Wolff a alors avoué qu’il ne souhaitait pas manquer le crack italien de 18 ans de la même manière qu’il a raté Max Verstappen il y a quelques années.

Avant même que la saison 2024 ne débute, le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari était déjà annoncé. Mercedes a donc été contraint de se chercher un nouveau pilote, et s’est ainsi tourné vers Kimi Antonelli. Le crack italien de 18 ans se sait très attendu pour sa première saison en F1, en tant que coéquipier de George Russell. Toto Wolff a d’ailleurs avoué qu’il ne souhaitait pas le manquer de la même manière qu’il l’a fait avec Max Verstappen quelques années plus tôt.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

«Je ne voulais pas le rater»

« Antonelli ? On n’a pas voulu répéter la même erreur. Je ne voulais pas le rater, comme je l’avais fait avec Max [Verstappen] à l’époque, quand je n’avais pas de voiture pour lui » a ainsi confié le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto. En 2015, Toto Wolff avait en effet eu l’opportunité de mettre la main sur Max Verstappen. Mais puisqu’aucune place ne s’était libérée, l’écurie allemande comptant déjà Lewis Hamilton et Nico Rosberg, le Néerlandais s’est finalement tourné vers Red Bull et a intégré Toro Rosso. Quelques années plus tard, le pilote de 27 ans est quadruple champion du monde, et Mercedes s’en mord visiblement les doigts.

Mercedes a laissé Antonelli sous le choc !

Kimi Antonelli, lui, avoue avoir été sous le choc lorsque Mercedes lui a proposé de remplacer Lewis Hamilton. « Il m'a appelé dans son bureau et m'a dit « es-tu prêt à conduire une voiture de Formule 1? ». Je ne pouvais même pas parler à ce moment-là » avait-il indiqué il y a quelques jours. Reste maintenant à voir s’il parviendra à briller aux côtés de George Russell.