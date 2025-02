F1 - Ferrari : Hamilton change d'équipe, la réaction improbable de Leclerc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a tout juste un an, l'annonce de Lewis Hamilton faisait l'effet d'une bombe dans le monde de la Formule 1. Et pour cause, le septuple champion du monde annonçait qu'il quittait Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. Une officialisation qui a choqué tout le monde. Sauf Charles Leclerc.

C'est probablement l'une des annonces les plus marquantes de l'histoire de la Formule 1. Il y a un an, Lewis Hamilton officialisait son départ de Mercedes afin de s'engager avec Ferrari en vue de 2025. Un coup de tonnerre largement commenté dans le monde de la F1. Et pourtant, cela n'a pas particulièrement bouleversé Charles Leclerc. En effet, d'après son ancien ingénieur de course Marcos Padros, qui était aux côtés du Monégasque lorsque la direction de Ferrari lui a annoncé l'accord avec Lewis Hamilton, Charles Leclerc aurait réagi de manière très tranquille.

Hamilton chez Ferrari, cela ne surprend pas Leclerc

« Charles l'a bien pris. Évidemment, il était toujours au courant de tout, des négociations, et ce n'était pas une surprise. Les managers ont été très professionnels sur ce point. Il a immédiatement réfléchi à ce qu’il pouvait apprendre de Lewis, à la manière dont il pourrait progresser : la bonne approche en sport automobile », confie-t-il dans une interview accordée à formula1.it, avant de poursuivre.

«L’équipe devra gérer tout cela de la meilleure façon possible»

« Les pilotes sont là aussi, Charles, nous savons tous comment il est, tandis qu'Hamilton devra s'adapter, c'est normal. Plus vite son adaptation sera rapide, mieux ce sera pour Ferrari et pour lui. Mais l’équipe devra gérer tout cela de la meilleure façon possible », ajoute Marcos Padros qui conclut en se remémorant la relation entre Charles Leclerc et Sebastian Vettel, son premier coéquipier chez Ferrari : « La première année, en 2019, il a vécu sans pression. Vettel l'avait. Il a toujours eu une relation très respectueuse avec Sebastian et a beaucoup appris de lui, notamment grâce à sa grande attention aux détails ».