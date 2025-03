Pogba à l'OM : Un joueur s'affiche avec lui !

La rédaction

Après sa suspension de 18 mois, Paul Pogba n'a pas encore trouvé de club, mais l'OM reste une option pour l'été prochain. Pour son 32e anniversaire, plusieurs joueurs, dont Geoffrey Kondogbia, lui ont adressé des messages, alimentant les rumeurs sur une arrivée à Marseille. Medhi Benatia a également évoqué la possibilité d'un transfert. Il souligne les incertitudes sur sa forme physique mais ne ferme pas la porte.

Après une longue suspension de 18 mois pour dopage, Paul Pogba est enfin de retour et peut rejoindre le club de son choix. Si de nombreuses rumeurs ont entouré l’ancien milieu de la Juventus, celle le liant à l’OM a été la plus insistante cet hiver. La Pioche n’a finalement pas signé à l’OM puisqu’il n’a signé nulle part, laissant ainsi ouverte la porte à une arrivée sur la Canebière lors du prochain mercato estival.

L’OM choisi à la place du PSG, la signature que tous les Marseillais attendent ?

➡️ https://t.co/xWVYiZpRZA pic.twitter.com/C6HQV1vGu2 — le10sport (@le10sport) March 15, 2025

Kondogbia s’affiche avec Pogba

Ce samedi, Paul Pogba fêtait son 32e anniversaire, l’occasion pour de nombreux joueurs de lui adresser un message, notamment Florian Thauvin, qui a déclaré en story Instagram : «Joyeux anniversaire mon fréro depuiiiiiis. C’est ton année, on t’attend tous, l’heure a sonné.» Geoffrey Kondogbia, le milieu de terrain de l’OM, s’est également affiché avec Paul Pogba sur son réseau social pour lui souhaiter son anniversaire, alimentant ainsi les rumeurs le liant à l’OM.

Pogba à l’OM : encore possible ?

Medhi Benatia ne ferme pas totalement la porte à ce transfert. Le dirigeant de l’OM avait notamment déclaré dans L’Équipe :

«On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n'est pas encore "fit", est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres (…) pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? S'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l’occasion se présente.»