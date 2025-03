Officiel : L'OM perd un joueur phare !

La rédaction

Coup dur pour l’OM ! Indispensable depuis son arrivée, Pierre-Emile Hojbjerg est forfait pour le Clasico face au PSG. Touché, le Danois ne figure pas dans le groupe de Roberto De Zerbi, tout comme Amine Harit et Amir Murillo. Une hécatombe qui complique la tâche des Marseillais au Parc des Princes.

Depuis son arrivée à l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg s’est imposé comme un cadre incontournable de l’équipe de Roberto De Zerbi, allant même jusqu’à hériter du brassard de capitaine dès son troisième match. Ses prestations de haut niveau ont fait de lui un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Cependant, une mauvaise nouvelle est venue frapper le club phocéen.

👥 𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 à la disposition du coach 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹 pour le déplacement à Paris ! 📝 pic.twitter.com/d1vNUFN4A4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 15, 2025

Hojbjerg absent du groupe

L’OM a officiellement dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG, et le milieu danois en fait partie des absents. Il manquera ce choc en raison d’une blessure, un coup dur pour l’OM qui devra se passer de son capitaine ce dimanche.

D’autres absences à signaler

Pierre-Emile Hojbjerg n’est pas le seul à manquer à l’appel. Déjà absents lors des derniers matchs, Amine Harit et Amir Murillo ne figurent pas non plus dans la liste de Roberto De Zerbi. Des absences qui compliquent encore davantage les affaires de l’OM avant un match qui s’annonce déjà très difficile face au PSG.