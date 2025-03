Le PSG le vire, transfert annulé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'ère QSI, le PSG a dépensé sans compter pour renforcer son effectif. Cependant, certains transferts n'ont pas pu voir le jour, à l'image de celui d'Hirving Lozano. L'ailier mexicain raconte effectivement avoir été très proche de signer à Paris, avant que le licenciement d'Antero Henrique ne change tout.

Passé par le PSV Eindhoven et Naples notamment, Hirving Lozano évolue désormais à San Diego FC en MLS. Mais avant cela, l'ailier mexicain aurait pu signer au PSG. Il raconte en effet qu'en 2019, il s'était même rendu à Paris pour négocier son transfert, mais le licenciement d'Antero Henrique, remplacé par Leonardo au poste de directeur sportif a tout fait capoter.

Lozano, transfert avorté au PSG

« Mon agent m'a appelé et m'a dit que si je pouvais être à Paris le lendemain, des gens du PSG voulaient me parler », raconte-t-il dans une interview accordée à Caliente TV, avant d'expliquer plus en détails comment son transfert au PSG a finalement été annulé.

Le licenciement d'Antero Henrique a tout changé

« J'ai embarqué dans l'avion privé du PSG avec leur directeur sportif, et nous avons négocié pendant plusieurs jours. Malheureusement, quelques jours plus tard, le PSG a limogé son directeur sportif, et tout s'est effondré », ajoute Hrving Lozano.