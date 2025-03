F1 - Gasly : L'énorme accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une séance de qualifications encourageantes, Pierre Gasly n'a pas réussi à confirmer en course, ne terminant pas dans la zone des points. Seulement onzième à l'arrivée, le pilote Alpine a également été accusé d'avoir provoqué le crash de Fernando Alonso un peu plus tôt dans la course, en ayant mis des graviers sur la trajectoire.

Dimanche, le premier Grand Prix de la saison a tenu toutes ses promesses. En effet, la pluie a animé cette course remportée par Lando Norris devant Max Verstappen et George Russell. Derrière, plusieurs pilotes n'ont pas réussi à garder la voiture sur la piste et ont donc été contraints à l'abandon. C'est le cas pour les rookies Isack Hadjar, Jack Doohan et Gabriel Bortoleto, mais également pour des pilotes plus expérimentés tels que Carlos Sainz et Fernando Alonso. Et concernant le double champion du monde, Pierre Gasly est pointé du doigt.

Gasly responsable du crash d'Alonso ?

En effet, alors que Fernando Alonso a fini dans le mur après avoir perdu le contrôle dans le virage numéro 6 en suivant Pierre Gasly, plusieurs images laissent penser que le Français sort un peu large et met des graviers dans la trajectoire. Ce qui aurait donc pu perturber l'équilibre de l'Aston Martin numéro 14. « L’accident, je ne l’ai pas encore compris. Je suis passé exactement où je passe d’habitude, mais j’ai trouvé une montagne de graviers à cet endroit précis », a d'ailleurs confié Fernando Alonso à ce sujet dans des propos rapportés par F1actu.

«Nous ne savons pas si c’était l’accumulation progressive de gravier, mais»

Andy Cowell, directeur d’Aston Martin, a lui aussi commenté l'hypothèse que Pierre Gasly soit indirectement à l'origine du crash de Fernando Alonso : « Nous ne savons pas si c’était l’accumulation progressive de gravier ou un apport soudain d’une autre voiture. Mais la réaction de la monoplace au virage 6 a conduit à l’accident ».