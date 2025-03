F1 - Alpine : La bagarre qui donne des regrets à Ocon !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, la saison 2025 de Formule 1 a démarré et pour le premier Grand Prix de la saison, en Australie, c’est Lando Norris qui s’est imposé. Au volant de sa Haas, Esteban Ocon a lui terminé à la 13ème place à Melbourne pour ses grands débuts avec sa nouvelle écurie. En effet, le Français a quitté Alpine, un départ dont il garde d’ailleurs un regret.

L’intersaison de Formule 1 a été riche en mouvements. En effet, la grille de départ pour cette saison 2025 a connu de nombreux changements. Si on a le droit à de nouvelles têtes dans le paddock, différents pilotes ont également changé d’écuries. C’est le cas d’Esteban Ocon. L’année dernière, le Français faisait la paire avec Pierre Gasly chez Alpine. Mais voilà que l’écurie française a décidé de repartir sur un nouveau cycle, se séparant pour cela d’Ocon. Le pilote de 28 ans a tout de même réussi à trouver un point de chute en F1, signant avec Haas.

« On était arrivés au bout de l’histoire »

L’histoire s’est donc terminée à l’issue de la saison 2024 entre Esteban Ocon et Alpine. Une séparation évoquée par le désormais pilote Haas à l’occasion d’un entretien accordé à GQ. « On était arrivés au bout de l’histoire, avec Alpine, et j’ai hâte de partir sur un nouveau challenge avec une écurie qui est montée en flèche l’année dernière. Je sors grandi de cette période et je suis fier d’avoir rapporté les meilleurs résultats de l’équipe depuis mon retour en 2016 en Formule 1 », a tout d’abord fait savoir Ocon concernant son départ d’Alpine.

« Je regrette forcément de ne pas avoir pu me battre plus souvent pour de meilleures positions »

Mais voilà qu’Esteban Ocon garde toutefois un regret à propos de son aventure : le fait de ne pas avoir pu souvent plus joué les premières places avec Alpine. « Je regrette forcément de ne pas avoir pu me battre plus souvent pour de meilleures positions au fil des années et ce n’est évidemment pas la fin que j’aurais voulu avoir. Mais ça s’est fini comme ça. Une chose est sûre : c’était le bon moment pour un renouveau », a concédé Ocon.