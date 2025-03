Zidane - Deschamps : France 98 a tranché !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps l’a d’ores et déjà annoncé, après la Coupe du monde 2026, il arrêtera avec l’équipe de France. Pour le remplacer, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Rien n’est encore officiel, mais l’ancien du Real Madrid apparait comme le plus à même pour reprendre le flambeau. Un avis partagé par Robert Pirès.

Pour Zinedine Zidane, le retour aux affaires pourrait bien se faire en 2026. Libre depuis 2021, l’ancien du Real Madrid rêve depuis un moment de l’équipe de France. Ça tombe bien, Didier Deschamps laissera sa place à l’issue de la prochaine Coupe du monde. Zidane est ainsi annoncé pour reprendre les commandes des Bleus. Un choix logique pour Robert Pirès.

«Deschamps a un problème avec les Algériens» : La grave accusation

➡️ https://t.co/WlJjDUXhM7 pic.twitter.com/gqcjncwo1N — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

« Une suite logique »

Invité de Clique, Robert Pirès a ainsi voté pour que Zinedine Zidane soit le prochain sélectionneur de l’équipe de France. « Pour moi, ce serait une suite logique. On a eu la chance d’avoir Laurent Blanc, ensuite ça a été Didier Deschamps, maintenant je pense que Zizou devrait prendre le relais. En tout cas, perso, c’est ce que je souhaite », a expliqué le champion du monde 98.

« Il sait ce qu’il faut faire »

« Il aime l’équipe de France, il l’a démontré, il l’a prouvé, il a entraîné un grand club comme le Real Madrid, il a gagné 3 fois la Ligue des Champions. Ça veut dire qu’en tant qu’entraîneur, il sait ce qu’il faut faire et sait comment manager des joueurs. Quand tu as Zizou comme entraîneur ou sélectionneur, quand le message vient de lui, tu la fermes et tu acceptes », a ensuite développé Pirès sur Zidane.