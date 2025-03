«L’énorme perte» qui touche Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps entame la dernière ligne droite de son histoire avec l'équipe de France. Dans un peu plus d'un an, le champion du monde 1998 et 2018 laissera sa place à un autre technicien, qui pourrait être Zinédine Zidane. En attendant le Mondial 2026, Kylian Mbappé a rendu hommage à son sélectionneur, le seul qu'il ait connu.

Kylian Mbappé enchaîne les entretiens. Après Le Parisien, le joueur du Real Madrid s’est livré au cours d’un entretien accordé à Gilles Bouleau dans le JT de 20 heures de TF1. Avant de défier la Croatie en Ligue des Nations, l’ancienne star du PSG a évoqué plusieurs sujets comme son retour avec les Bleus, mais aussi le départ de Didier Deschamps, qui aura lieu après le prochain Mondial en 2026. Cette décision touche forcément Mbappé, qui n’a connu que ce sélectionneur depuis ses débuts en équipe de France.

PSG : Kylian Mbappé annonce un accord tant attendu ?

➡️ https://t.co/J4GgCtCet1 pic.twitter.com/Y7a2Z4QBOx — le10sport (@le10sport) March 18, 2025

L'hommage de Mbappé à Deschamps

« Inquiet que Deschamps arrête en tant que joueur ? Non, comme le coach le dit toujours, l’équipe de France c’est au-dessus de tout. L’équipe de France trouvera toujours quelqu’un. Même si maintenant, perdre quelqu’un comme Didier Deschamps, c’est une énorme perte avec tout ce qu’il a fait pour la sélection, tous les titres, cette mentalité qu’il a fait évoluer au sein de l’équipe de France. Quand il prend l’équipe de France, elle n’est pas ce qu’elle représente aujourd’hui. Il a su la remettre sur le devant de la scène » a confié Mbappé.

« On va essayer de lui faire hommage »

Désormais, l’objectif du groupe tricolore, et donc de Mbappé, est d’offrir la meilleure sortie au sélectionneur. « Il a envie de finir sur la meilleure des notes en 2026 et c’est la volonté de tout le groupe. On va essayer de lui faire hommage et d’aller chercher cette Coupe du monde pour lui aussi. Ça va être un grand moment. Après, on verra qui prendra la suite » a confié le joueur de 26 ans ce mardi.