Équipe de France : Il annonce la date du départ de Deschamps ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours présent sur le banc de l'équipe de France, Didier Deschamps a pourtant vu son avenir être une nouvelle fois remis en question après un Euro raté sur le plan du jeu. Sous contrat jusqu'en 2026, le champion du monde 1998 sera donc toujours sur le banc des Bleus lors de la prochaine Coupe du monde. Probablement sa dernière grande compétition à la tête de la sélection française comme l'évoque son ancien coéquipier Bernard Pardo.

L'élimination en demi-finale de l'Euro contre le futur vainqueur espagnol a laissé des traces. Et pour cause, si sur le plan du résultat, les Bleus ont encore atteint le dernier carré d'une grande compétition, sur le plan du jeu, le bilan est beaucoup moins reluisant. A tel point que Didier Deschamps n'a pas manqué d'être questionné sur son avenir. Mais le sélectionneur des Bleus a décidé d'honorer son contrat qui court jusqu'en 2026, date de la prochaine Coup du monde. Selon Bernard Pardo, ancien coéquipier de Didier Deschamps à l'OM et avec lequel il est resté ami, cela pourrait être son dernier grand objectif.

Equipe de France : Deschamps répond à ses détracteurs ! https://t.co/ypTLHEp8Qu pic.twitter.com/U2x54p2D4N — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

«Il veut boucler la boucle»

« Il veut boucler la boucle et cette future qualification pour le Mondial est un beau challenge. Je l’ai eu au téléphone cet été, l’Euro lui laisse un goût amer dans la bouche. Il voulait aller au bout de cette compétition », explique-t-il dans les colonnes de La Provence avant d'assurer que Didier Deschamps ne voulait pas tout plaquer sur un échec et se projette donc désormais sur la Coupe du monde 2026, peut-être sa dernière grande compétition internationale avec les Bleus.

«Cette future qualification pour le Mondial est un beau challenge»

« Il ne veut pas partir sur un échec qui l’a beaucoup marqué, même s’il a rencontré beaucoup de problèmes en Allemagne avec la blessure au nez de Kylian Mbappé ou un Antoine Griezmann pas à son niveau. Il était déçu, c’est un gagneur. Il est porté par la victoire et par son bilan. Il a un palmarès que beaucoup lui envient. Avec lui, l’équipe de France est devenue une nation phare, elle rayonne depuis treize ans, est toujours parmi les favoris d’un grand tournoi. Les temps ont bien changé… », ajoute Bernard Pardo.