PSG : Luis Enrique fait vivre un calvaire à ce joueur, voilà sa réaction !

Jean de Teyssière

Arrivé au PSG en 2023, Randal Kolo Muani avait vécu une première saison compliquée, avec seulement 12 buts marqués en 44 matchs. Cette deuxième saison est pire, puisque Luis Enrique ne compte visiblement pas sur lui. Malgré tout, Randal Kolo Muani serait absolument pas démotivé, bien au contraire.

Face à Toulouse vendredi dernier (3-0), Randal Kolo Muani n’a joué que neuf petites minutes avec le PSG. Il en a profité pour offrir une passe décisive à Vitinha dans le temps additionnel. Mais depuis le 6 octobre dernier, Randal Kolo Muani n’a plus démarré une rencontre en tant que titulaire et cumule 61 minutes de jeu sur les six derniers matchs.

Quand Luis Enrique fait le point sur Kolo Muani

La 1er novembre dernier, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG était interrogé sur le cas Randal Kolo Muani : « Est-ce que je compte sur Kolo Muani ? Moi, je compte sur tous mes joueurs. Mais à partir de là, pour les décisions, je fais confiance à ce que je vois dans les matchs oui, mais aussi aux entraînements comme je l’ai toujours dit. Un joueur qui ne joue pas, avec un coach comme moi, peut renverser les choses. Mais je n’ai aucun problème à enlever du temps de jeu ou en donner quand je considère ça meilleur pour l’équipe et en fonction de ce que je vois aux entraînements. » Pour le moment, ce que montre Randal Kolo Muani ne semble pas être suffisant pour l’entraîneur espagnol…

Aucune démotivation pour Kolo Muani

Mais malgré ce début de saison très compliqué pour Randal Kolo Muani, l’international français ne lâche pas. D’après Le Parisien, des sources internes au PSG évoquent un investissement impeccable et un super professionnalisme. Pas question pour lui de se laisser atteindre et il attend patiemment sa chance pour prouver à Luis Enrique qu’il peut s’imposer dans son onze titulaire.