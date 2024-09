Équipe de France : Un proche de Deschamps prévient Zidane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé comme le successeur évident de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, Zinedine Zidane va toutefois devoir se montrer patient puisqu'il faudra attendre au mieux 2026 pour voir son ancien coéquipier quitter son poste. D'ailleurs, Bernard Pardo, ami de Didier Deschamps, souhaite bien du courage à l'homme qui succèdera à DD sur le banc des Bleus.

Après l'Euro 2024, la question l'avenir de Didier Deschamps s'est une nouvelle fois posée, comme à l'issue de chaque grande compétition internationale. Avec une différence cette fois-ci, le sélectionneur des Bleus était le seul décideur puisque son contrat court jusqu'en 2026. Le champion du monde 1998 a donc choisi de rester, et repousse son départ au plus tôt à l'été 2026 à la fin de la prochaine Coupe du monde. Par conséquent, Zinedine Zidane devra encore patienter.

«Je souhaite bonne chance à celui qui viendra après lui»

Mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. En effet, Bernard Pardo, ancien coéquipier de Didier Deschamps à l'OM et avec lequel il est resté proche, rappelle que la succession de DD ne sera pas facile à assumer. « Les gens oublient ce que Didier a fait et sont relativement sévères. Il n’a pas que des amis et s’est fait casser, mais je souhaite bonne chance à celui qui viendra après lui. La casquette n’est pas facile à porter ! », assur-t-il dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.

«La casquette n’est pas facile à porter !»

« Il a fait avancer l’équipe, a le courage d’assumer tous ses choix. Les Français sont adeptes du panache. Moi, je suis comme Didier : je suis adepte de la gagne que l’on joue bien ou mal ! », ajoute Bernard Pardo. Zinedine Zidane est prévenu !