F1 : Une occasion en or pour Max Verstappen ?

Arnaud De Kanel

En délicatesse avec sa Red Bull ces dernières semaines, Max Verstappen voit Lando Norris réduire son écart au championnat du monde. Mais le Britannique a manqué sa séance de qualifications samedi à Bakou et il offre une occasion en or à son rival de doucher ses espoirs de titre.

Grosse surprise à Bakou. En état de grâce depuis sa première victoire à Miami, Lando Norris a considérablement réduit son retard sur Max Verstappen au classement des pilotes, profitant également des mauvaises performances du triple champion du monde en titre. Le Britannique s'est offert le droit de rêver mais il a craqué samedi en échouant en Q1. Il s'élancera de la 16ème position ce dimanche tandis que Verstappen partira sixième. Le pilote Red Bull pourrait en profiter pour anéantir les espoirs de son principal rival, même s'il n'a pas confiance en sa monoplace.

Verstappen peut profiter de Bakou pour creuser l'écart

« Je savais déjà après le premier run en Q1 que ça allait être difficile. Quelques éléments avaient changé sur la voiture et ça a rendu les choses très difficiles. Il y avait beaucoup de rebonds à l’arrière, donc à chaque entrée et sortie de virage, la voiture rebondissait vraiment fort. Cela a rendu les choses très difficiles. La Q2 s’est ensuite plutôt bien passée en elle-même, mais pour moi, dans la voiture, ça ne semblait déjà pas aller. Je n’ai pas pu optimiser les vitesses en milieu de virage. J’avais aussi un peu trop de sous-virage, ce qu’on ne veut pas sur un circuit urbain. La Q3 aurait dû être meilleure, bien sûr, mais dans ce premier run, j’ai évidemment fait cette petite erreur dans le dernier virage. C’est là que la voiture est partie dans la mauvaise direction. Dans le run suivant, j’ai encore eu beaucoup de rebonds. Et si vous n’êtes pas complètement à l’aise avec ça, vous ne pouvez pas attaquer. C’est décevant. Bien sûr, vous essayez toujours d’en tirer le meilleur parti. Ce n’est pas que je suis alors déprimé dans la voiture ou quoi que ce soit, mais je savais que cela allait être difficile », a déclaré Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Malgré tout, il devrait garder une certaine avance sur Lando Norris puisqu'il sera très difficile pour le Britannique de doubler dans ce tracé urbain.

La grille à Bakou

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Sergio Perez (Red Bull)

5. George Russell (Mercedes)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Franco Colapinto (Williams)

10. Alex Albon (Williams)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Yuki Tsunoda (VCARB)

13. Nico Hülkenberg (Haas)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Daniel Ricciardo (VCARB)

16. Lando Norris (McLaren)

17. Valtteri Bottas (Stake F1)

18. Esteban Ocon (Alpine)

19. Guanyu Zhou (Stake F1)

20. Pierre Gasly (Alpine)