F1 : Leclerc récidive et prévient tout le monde !

Décidément, les qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan réussissent à Charles Leclerc. Pour la quatrième année consécutive, le Monégasque s’élancera depuis la première place sur la grille de Bakou, lui qui a dominé la Q3 ce samedi après-midi. Après cette belle performance, le pilote Ferrari ne veut pas se montrer trop confiant pour la course.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan s’apprête à délivrer toutes ses promesses. Deux semaines seulement après son bel exploit à Monza, Charles Leclerc a une fois de plus rayonné. Sur le circuit de Bakou, le Monégasque était tout simplement le plus rapide en piste ce samedi à l’occasion de la séance de qualifications. Le pilote Ferrari s’élancera donc depuis la première place ce dimanche (13h heure française).

« C’est ce qui en fait une piste particulièrement bonne pour moi »

Surtout, cela fait quatre fois d’affilée que Charles Leclerc décroche la pole position à Bakou. Pourtant, le Monégasque n’a jamais réussi à ramener la victoire pour Ferrari en Azerbaïdjan. Forcément, Leclerc se veut donc prudent malgré cette superbe prestation en qualifications. « Je suppose que cela correspond tout simplement à mon style de pilotage, car la plupart du temps, il faut travailler dur pour essayer de gagner du temps au tour. Mais là, je me sens bien avec le rythme de cette piste pour une raison quelconque. Et oui, c’est ce qui en fait une piste particulièrement bonne pour moi », a d’abord expliqué le pilote de 26 ans à propos de ses performances constantes à Bakou, le tout dans des propos rapportés par F1Only.

« Il est évident que nous devons faire les choses correctement »

« Je ne suis donc pas inquiet pour la course de demain, mais il est évident que nous devons faire les choses correctement », poursuit Leclerc. « Je vais donc devoir faire un peu de travail ce soir pour être prêt pour demain, mais je ne suis pas trop inquiet que nous fassions le meilleur travail possible avec notre package et nous verrons ensuite si c’est assez bon pour gagner la course demain ou non ».