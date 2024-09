F1 - Verstappen : Il prépare un coup à la Schumacher ?

Pierrick Levallet

La fin de saison de F1 promet d’être palpitante. Alors qu’il semblait bien parti pour rafler un quatrième titre d’affilé, Max Verstappen n’y arrive plus. Le pilote de Red Bull n’a plus gagné depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier et voit Lando Norris se rapprocher de plus en plus de lui. Le Britannique pourrait finir par passer devant le triple champion du monde en titre, comme un certain Michael Schumacher.

Pourtant bien parti pour rafler un quatrième titre consécutif en 2024, Max Verstappen n’y arrive plus. La dernière victoire du Néerlandais remonte au Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Red Bull ne parvient pas à trouver les bonnes solutions pour sa monoplace, et cela joue sur les résultats du triple champion du monde en titre. Lando Norris, lui, essaye d’en profiter au mieux. Le pilote de McLaren n’est plus qu’à 62 points de Max Verstappen et se rapproche de plus en plus de son rival dans la course au titre.

F1 - Red Bull : Max Verstappen choque Lewis Hamilton ! https://t.co/hhAyfR2IOZ pic.twitter.com/3tP68nv6VT — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

Raïkkönen a failli être champion en 2003

Si jamais Red Bull ne règle pas les problèmes de Max Verstappen à temps, Lando Norris pourrait finir par lui passer devant. Le Britannique reproduirait ainsi un coup similaire à ce que Michael Schumacher avait réalisé en 2003. Après les premières courses, Kimi Raïkkönen était en tête du classement des pilotes cette saison-là. Le Finlandais était bien parti pour rafler son premier titre de sa carrière. Mais Michael Schumacher ne s’est pas laissé abattre.

Schumacher lui est passé devant

Le Baron Rouge s’est remobilisé et a fini par rattraper son retard sur Kimi Raïkkönen au classement. Le Finlandais, qui évoluait chez McLaren, n’a rien pu faire pour empêcher Michael Schumacher de remporter la sixième de ses sept couronnes. Avec six victoires en 16 courses, l’Allemand a été sacré champion du monde avec deux points d’avance sur Kimi Raïkkönen. Si tout se passe bien pour McLaren, Lando Norris pourrait reproduire un schéma similaire et passer devant Max Verstappen au classement en toute fin de saison. À suivre...