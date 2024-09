F1 : En pleine galère, Verstappen annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Triple champion du monde en titre, Max Verstappen n’est plus le seul maître à bord. Cela fait désormais six courses que le Néerlandais de Red Bull n’a plus remporté le moindre Grand Prix. « Super Max » va forcément tenter d’inverser la tendance ce week-end en Azerbaïdjan, et a annoncé du lourd après ses deux premières séances d’essais libres à Bakou.

La Formule 1 reprend ses droits ce week-end avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan. A Bakou, Max Verstappen navigue en terres connues lui qui a remporté cette course en 2022. Le triple champion du monde n’a cependant plus remporté la moindre victoire depuis six courses. Une véritable période de disette pour celui qui avait imposé sa totale hégémonie dans le paddock depuis trois ans.

Max Verstappen veut frapper fort à Bakou

Pour autant, Max Verstappen ne s’avoue pas vaincu, lui qui a signé le meilleur temps des EL1. Le Néerlandais n’a pourtant pas brillé lors de la deuxième séance d’essai libre de ce vendredi à Bakou avec seulement le sixième meilleur temps dans une séance dominée par Charles Leclerc (Ferrari). Mais Verstappen souhaite tout de même s’appuyer sur les performances de sa monoplace afin de concurrencer ses rivaux ce week-end, comme ce dernier l’a affirmé dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Il semble que nous soyons plus compétitifs ce week-end »

« Je pense que dans l’ensemble, nous avons passé une bonne journée. Nous avons appris quelques choses. Maintenant, nous devons revenir sur ce que nous avons essayé, mais jusqu’à présent, il semble que nous soyons plus compétitifs ce week-end, c’est donc positif », a révélé Verstappen avant d'expliquer son incident en EL2 : « C’est très glissant et il y a beaucoup de virages à 90 degrés. Parfois, vous maintenez le frein enfoncé par précaution. Je n’ai pas heurté le mur. Bien sûr, les EL2 ont été un peu plus difficiles pour moi. Nous devons améliorer un peu l’équilibre, mais je suis sûr que nous pourrons être compétitifs ».