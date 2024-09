Révolution en F1, Hamilton hallucine !

Pierrick Levallet

Depuis quelques années maintenant, la FIA modifie le règlement de la F1 dans le but d’obtenir des courses toujours plus serrées. Les efforts de l’instance semblent porter leurs fruits cette saison, puisque les Grands Prix sont assez disputés depuis juin. Lewis Hamilton s’est d’ailleurs avoué stupéfait par la qualité des courses jusqu’à présent.

Ce n’est plus une nouveauté maintenant. Depuis quelques années, la FIA modifie régulièrement les règles de la F1. L’instance souhaite apporter un équilibre afin d’obtenir des courses toujours plus serrées. Les multiples révolutions semblent d’ailleurs porter leurs fruits cette année, puisque les Grands Prix sont très disputés depuis juin. Max Verstappen ne domine plus au volant de sa Red Bull. Mercedes, Ferrari et McLaren ont réussi à décrocher quelques victoires. Lewis Hamilton se dit d’ailleurs stupéfait par cela.

F1 : Fiasco à la Hamilton pour Verstappen ? https://t.co/ymFtxPi54n pic.twitter.com/V6nax8juPq — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

«C’est formidable»

« Les courses à Silverstone et Spa étaient hallucinantes. C’est comme ça que ça devrait être. C’est probablement l’objectif final de la F1 et de la FIA lorsqu’ils établissent les règles, mais ça ne marche presque jamais. C’est donc formidable que nous soyons enfin dans cette phase où McLaren a connu une belle ascension, vous voyez Ferrari gagner dans la dernière course, et nous avant cela » a d’abord expliqué l’actuel pilote de Mercedes, qui débarquera chez Ferrari en 2025, dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Hamilton «espère» des courses «serrées» jusqu’à la fin de saison

« J’espère que lors des huit prochaines courses, vous verrez quelque chose de plus proche encore, et que cela restera aussi serré, j’espère » a ensuite ajouté Lewis Hamilton. Reste maintenant à voir si le Grand Prix d’Azerbaïdjan sera aussi disputé que les autres ce dimanche. Max Verstappen va inévitablement tenter de retrouver le goût de la victoire, tandis que Lando Norris va essayer d’arracher un nouveau succès pour se rapprocher un peu plus du pilote de McLaren dans la course au titre. À suivre...