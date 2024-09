Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec Adrian Newey dans ses rangs, Aston Martin dispose désormais d’un sérieux argument pour convaincre Max Verstappen de quitter Red Bull à l’avenir. Un scénario pris au sérieux par Helmut Marko, le conseiller de l’écurie autrichienne qui reste prudent concernant le Néerlandais encore sous contrat jusqu’en 2028.

Alors que Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari la saison prochaine, la situation de Max Verstappen sera également à surveiller de près à l’avenir. Malgré un contrat le liant à Red Bull jusqu’en 2028, le Néerlandais fait l’objet de nombreuses rumeurs et aucun scénario ne semble exclu, y compris au sein de son écurie. « L’année prochaine, il pilotera pour Red Bull Racing. Mais 2026 c’est si loin, et pour l’instant nous nous concentrons entièrement sur le championnat du monde 2024 », lâchait récemment le conseiller de Red Bull Helmut Marko, qui s’est livré à une autre sortie troublante.

F1 : Invité à quitter Red Bull, Verstappen lâche sa réponse https://t.co/aR54Iu6akW pic.twitter.com/wVcfR7JRfw — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

Aston Martin ouvre la porte à Verstappen

En bouclant l’arrivée d’Adrian Newey, l’ingénieur phare de Red Bull qui entretient d’excellentes relations avec Max Verstappen, Aston Martin apparaît justement comme un point de chute idéal dans les prochaines années. « Je pense que cela ouvre beaucoup de portes pour l’avenir, a reconnu le Team Principal de l’équipe Mike Krack après le recrutement de Newey comme associé de gestion technique. La porte pour Max Verstappen est toujours ouverte, je pense que c’est le cas pour chaque équipe ». Helmut Marko estime lui aussi que les deux parties pourraient se réunir.

« Max conduit là où il peut gagner »

« Max conduit là où il peut gagner. Aston Martin a l’usine la plus moderne, la soufflerie sera opérationnelle l’année prochaine et des moteurs Honda y seront ajoutés. Tout s’intègre, reconnaît le conseiller de Red Bull, rapporté par NextGen-Auto. Et si vous regardez l’histoire, c’est clair : partout où Newey est allé, il y a eu une tendance à la hausse. Je ne vois pas pourquoi cela devrait être différent chez Aston Martin. » Pour autant, Helmut Marko ne s’estime pas vaincu dans le dossier Verstappen : « Il sait qu’il peut aussi gagner des titres avec nous, si nous parvenons à remporter ce championnat du monde maintenant. C’est aussi pourquoi c’est une nécessité absolue. Adrian Newey ne pourra pas débuter avant le 1er mars 2025, ce qui est déjà relativement tard. Toute l’équipe Aston Martin devra certainement d’abord s’habituer à lui et le contraire est aussi vrai. » Interrogé sur le sujet, Max Verstappen a expliqué avoir à gérer « d’autres soucis en ce moment », ne fermant aucune porte.