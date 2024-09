F1 - Mercedes : Hamilton est inquiet !

Jean de Teyssière

Le début de saison de Mercedes avait été compliqué, avec aucun podium lors des huit premières courses, ce qui n’était jamais arrivé dans leur histoire. Puis, l’écurie est montée en puissance et Lewis Hamilton a réussi à remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne, le premier depuis plus de deux ans. Mercedes avait enchaîné trois victoires en quatre courses mais depuis, elle semble être retombée dans ses travers, ce qui inquiète Lewis Hamilton.

Deux victoires consécutives, en Autriche et Grande-Bretagne puis une autre victoire en Belgique : Mercedes revenait bien cet été. Puis, des modifications ont été apportées à la monoplace des deux pilotes britanniques et cela fait deux courses qu’ils sont hors de portée du podium. La faute à un nouveau fond plat, qui semble apporter plus de problèmes que de solutions.

«Il y a beaucoup de points d’interrogation»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, évoque un problème avec la monoplace : « Je pense qu’il y a beaucoup de points d’interrogation sur beaucoup de choses. Nous essayons simplement de les comprendre. Cela pourrait être un certain nombre de choses. Cela pourrait dépendre de la piste. Cela pourrait être la mise à niveau – mon instinct me dit que c’est probablement la mise à niveau. Il est difficile de voir la différence entre les deux. »

«Il y a beaucoup de travail»

« Nous allons essayer ce week-end de revenir en arrière et de voir si nous pouvons le repérer ou non, poursuit Lewis Hamilton. Il y a beaucoup de travail en cours juste pour l’analyser, car cela donne vraiment à l’équipe une direction dans laquelle elle va dans le développement. C’est aussi la voiture pour l’année prochaine. » Réponse ce week-end, à Bakou, pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Circuit sur lequel le pilote britannique n'est sorti vainqueur qu'à une seule reprise : en 2018.