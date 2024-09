F1 - Hamilton : Mercedes prend un risque avec son successeur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2025, Lewis Hamilton sera du côté de Ferrari. Un départ officialisé il y a quelques mois maintenant, qui avait laissé ainsi un baquet vacant chez Mercedes. Ce n’est désormais plus le cas. En effet, le choix a été fait de faire confiance à Kimi Antonelli pour remplacer le septuple champion du monde. L’Italien de 18 ans fera alors équipe avec George Russell. Mais voilà que cela pourrait être un pari risqué pour Mercedes.

Le monde de la Formule 1 a tremblé avant le début de cette saison 2024. La raison ? L’annonce du transfert de Lewis Hamilton. Alors qu’on pensait que le Britannique resterait chez Mercedes jusqu’à sa retraite, voilà qu’il a décidé de rejoindre Ferrari pour la saison prochaine. L’Anglais fera alors équipe avec Charles Leclerc et la question était de savoir quel serait le prochain coéquipier de George Russell. Si on a beaucoup parlé d’une arrivée de Max Verstappen, Mercedes a finalement opté pour la jeunesse en nommant Kimi Antonelli, âgé de seulement 18 ans.

« Il n'a pas encore beaucoup d'expérience des monoplaces »

Ancien pilote Mercedes, Valtteri Bottas a livré son regard sur la nomination de Kimi Antonelli à la place de Lewis Hamilton. Pour Sky Sport, il y voit là un risque pris par l’écurie dirigée par Toto Wolff : « Je pense qu'ils ont déjà montré beaucoup de soutien à son égard. Je pense qu'il a eu une bonne préparation et qu'il aura une bonne préparation pour sa première saison. Il est évident qu'il est très jeune. Il n'a pas encore beaucoup d'expérience des monoplaces. C'est un fait. Ce ne sera donc pas facile. Il y aura beaucoup de nouvelles choses auxquelles il devra s'adapter et qu'il devra apprendre. Le nombre de personnes avec lesquelles il travaillera, la quantité d'informations qu'il recevra cette année, et surtout quand il commencera à courir l'année prochaine, au début, c'est un peu un choc ».

« Il devra se montrer à la hauteur »

« Si j'étais Kimi, il n'y a pas de doute, bien sûr, vous foncez. Il y a toujours un élément de risque. Dans ce cas, à la fois pour Kimi, parce qu'il devra se montrer à la hauteur. C'est une grande équipe et c'est ce qu'ils attendent. Mais c'est la même chose pour Mercedes. S'ils ont une voiture qui gagne la course, ils veulent obtenir les points avec les deux voitures », a poursuivi Valtteri Bottas. A voir maintenant si Kimi Antonelli fera l’affaire la saison prochaine chez Mercedes…