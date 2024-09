F1 : Coup de pression pour Verstappen et Red Bull !

Jean de Teyssière

Chez McLaren, on est déterminé à faire tomber Red Bull et Max Verstappen. Sur les six dernières courses, Red Bull n’en a remporté aucune, tandis que McLaren est sortie gagnante à deux reprises. Lando Norris est le pilote le plus capable de devenir champion du monde et il s’agit clairement de son objectif.

Le championnat du monde de Formule 1 pourrait connaître une fin de saison haletante. Lando Norris, dauphin de Max Verstappen au classement des pilotes n’a que 62 points de retard et vu la dynamique des deux pilotes, l’avantage pourrait clairement basculer du côté du pilote britannique. Concernant le classement des constructeurs, McLaren a toutes les cartes en main pour devenir championne du monde, puisqu’il n’y a que huit points d’écart. Le Grand Prix d’Azerbaïdjan risque d’être très animé ce week-end, surtout que Lando Norris est déjà en train de mettre la pression.

«Notre objectif est clair»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, le deuxième du championnat des pilotes, Lando Norris avance vers le circuit de Bakou avec une confiance exceptionnelle : « C’est formidable de terminer la dernière course européenne avec un 12e podium consécutif. Avec mes ingénieurs, nous avons analysé notre performance à Monza et nous avons trouvé des moyens de nous améliorer, à la fois de mon côté et en tant qu’équipe. Notre objectif est clair. Je fais confiance à l’équipe pour continuer à travailler et à s’améliorer. »

«Nous sommes plus déterminés que jamais»

« Maintenant que les deux championnats sont en jeu, nous sommes plus déterminés que jamais, prévient Lando Norris. Je suis fier de l’équipe et j’ai hâte de voir ce que nous pourrons faire ce week-end. » Max Verstappen et Red Bull sont prévenus, il faudra cravacher dur pour rester leader et devenir pour la quatrième fois champion du monde pour le Néerlandais et pour la troisième fois pour Red Bull.