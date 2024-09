F1 : Red Bull en difficulté, Verstappen fait une grande annonce

Jean de Teyssière

La Formule 1 va reprendre ses droits ce week-end avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Un circuit qui ne réussit généralement pas à Red Bull et Max Verstappen, qui n’a gagné qu’une fois à Bakou dans sa carrière. Après six courses consécutives sans victoire, le triple champion du monde annonce qu’il est prêt à rouler !

Si l'avance de Max Verstappen en championnat est encore confortable, elle pourrait rapidement fondre s'il continue à ne pas remporter de Grands Prix. McLaren, avec Lando Norris, semble en tout cas armé pour battre Red Bull et le circuit de Bakou, en Azerbaïdjan pourrait être le théâtre de la perte de la place de leader de Red Bull.

Pérez «confiant» avant Bakou

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Sergio Pérez évoque le Grand Prix d’Azerbaïdjan à venir : « Nous avons eu une bonne période de réflexion et de travail depuis la dernière course à Monza. Max et moi avons travaillé à l’usine avec l’équipe pour nous assurer que nous trouvions la solution aux problèmes dont nous avons souffert en matière de performance de la voiture. Pour retrouver notre place sur la grille, il faudra un effort d’équipe et vous pouvez le voir tous les jours à Milton Keynes et sur le circuit. Cela nous a tous rassemblés et nous sommes confiants que nous allons prendre la bonne direction. Bakou est toujours un circuit amusant, j’aime personnellement y courir, les circuits de rue conviennent à mon style et j’aime m’y tester. »

«Nous voulons toujours être plus compétitifs»

Pour Max Verstappen, l’important est surtout de retrouver de la confiance : « Je suis retourné à l’usine avec l’équipe cette semaine et j’ai travaillé sur le simulateur avant le doublé de courses. La course de Monza a été difficile et notre priorité est de retrouver notre forme. Nous voulons toujours être plus compétitifs et l’équipe a travaillé dur pour résoudre les problèmes que nous avons rencontrés avec la voiture lors des dernières courses. Nous sommes maintenant de retour sur les circuits avec cette première course à Bakou. C’est toujours un bon défi de venir ici et c’est une piste intéressante à piloter, étant un circuit de rue avec de longues lignes droites, donc nous sommes prêts à reprendre la course et à voir ce que le week-end nous réserve. »